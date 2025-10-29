CEO-ul Zoom susține că inteligența artificială ne va scurta săptămâna de lucru / Eric Yuan vrea să investească exclusiv în AI

Eric Yuan, fondatorul și CEO-ul Zoom, consideră că asistenții AI ne vor permite în sfârșit să ne scurtăm săptămâna de lucru. Yuan a discutat despre integrarea IA în produsul său de videoconferință, care include o funcție de „geamăn digital” prin care un avatar AI poate vorbi în locul nostru, conform TechCrunch.

Directorul executiv a subliniat că a petrecut mult timp discutând despre AI și produsele potrivite pentru a fi lansate pe piață. Când a fost întrebat în ce investește, el a declarat că în „AI, AI și AI”. Tehnologia este subiectul unor întâlniri strategice de mai multe ore, deoarece Zoom crede în potențialul său de a transforma munca.

Yuan a sugerat, de asemenea, că există multe alte cazuri de utilizare pentru companionii IA, dincolo de simplele înlocuitori pentru videoconferințe. El a oferit un scenariu viitor potențial în care doi directori de afaceri negociau un contract prin Zoom.

CEO-ul a vorbit și despre modul în care AI ar putea ajuta la gestionarea e-mailurilor, verificând mesajele pentru dvs. și ajutându-vă să vă dați seama ce este important și ce necesită un răspuns. În plus, Yuan crede că AI ar putea îmbunătăți suita mai largă de soluții Zoom, care include lucruri precum o tablă albă online și documente colaborative.

„Astăzi, trebuie să mă concentrez manual asupra tuturor acestor produse pentru a-mi face treaba. În cele din urmă, AI-ul va ajuta. Făcând asta, nu mai trebuie să lucrăm cinci zile pe săptămână, nu? (…) Peste cinci ani, trei sau patru zile (n.r.: de lucru pe săptămână). Acesta este obiectivul”, a declarat Eric Yuan, CEO-ul Zoom.