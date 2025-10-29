Performanță impresionantă pentru un robot umanoid creat în China / Deși cântărește doar 35 de kilograme, acesta poate tracta un automobil de o tonă și jumătate

Cercetătorii de la Departamentul de Inteligență Artificială din cadrul Academiei de Științe din Beijing (BAAI) au făcut publice în premieră imagini cu un robot umanoid care tractează un automobil de peste 1.400 de kilograme pe o suprafață plană, informează Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Performanța poate că nu ar părea una remarcabilă, însă având în vedere că robotul cântărește doar 35 de kilograme și măsoară numai 132 de centimetri înălțime, face ca performanța să fie una ieșită din comun.

Imaginile postate de BAAI online arată robotul botezat Unitree G1 cum face eforturi pentru a porni tracțiunea, cu mișcări similare celor umane, apoi cum mișca mașina într-un garaj subteran. Este un salt uriaș pentru robotul care, până acum, a fost prezentat ca fiind capabil să meargă, să sară sau să efectueze salturi.

Astfel de experimente fac parte dintr-o serie de eforturi recente ale oamenilor de știință chinezi, care încearcă să antreneze roboți pentru a executa sarcini cât mai dificile, înainte de a primi aplicații industriale sau de a fi orientați spre alte servicii.

Date tehnice despre robotul Unitree G1

Robotul humanoid G1 are o înălțime de 1,32 metri, cântărește 35 kilograme și dispune de un design pliabil care îi permite să se strângă până la dimensiunile de 68,6 x 45 x 30 cm. Hardware-ul Unitree G1 include sistemul LiDAR 3D, o cameră RealSense și un set de microfoane cu anulare a zgomotului pentru conștientizare spațială precisă și pentru a putea primi comenzi vocale. De asemenea, robotul este alimentat de o baterie detașabilă de 9.000 mAh, cu autonomie de până la două ore, iar mișcările ale sunt controlate de un procesor cu 8 nuclee, care îi permite să atingă viteze de până la 7,2 km/h

Unitree G1 nu este primul robot umanoid care este supus unor astfel de teste. Având însă în vedere că recordul de ridicare a greutăților atins de un robot umanoid era de doar 250 de kilograme (este vorba despre robotul MagicBot, creat de startup-ul chinez MagicLabs), performanța sa este una impresionantă.

Rămân însă semne de întrebare cu privire la aplicabilitatea unor astfel de performanțe pe care astfel de roboțo le pot avea în viața cotidiană. Până atunci însă, Unitree G1 rămâne un exemplu elocvent cu privire la limitele roboticii umanoide.