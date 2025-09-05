VIDEO INTERVIU Mihai Filip, OVES Enterprise: Cu 20 de mil. de euro, poți avea suficiente drone FPV pe flancul României / UAV-urile nu pot salva o țară, ci completează aviația și sistemele de apărare / Nu poți scrie cod cu AI în domeniul militar

Cu 20 de milioane de euro poți avea suficiente drone FPV pentru necesarul din România și pentru flancul acesta al NATO, crede Mihai Filip, CEO al OVES Enterprise, o companie românească specializată în dezvoltarea de soluții software și AI, cu un accent puternic pe domeniile apărării, aerospațial și al securității cibernetice. Produsul flagship al firmei este platforma de inteligență artificială Nemesis AI, folosită în domenii variate, inclusiv în cel militar pe drone autonome. Deși platforma are un milion de linii de cod, niciuna nu este scrisă cu inteligență artificială.

Mihai Filip a mai spus că vehiculele aeriene fără pilot, UAV-urile, „nu sunt acolo să salveze singure o țară”, ci completează avioanele și sistemele clasice de apărare.

Reprezentantul companiei a menționat că OVES a fost contactată de autoritățile române pentru a colabora, însă procesul este lent și birocratic. Există, de asemenea, o lipsă de inițiativă a autorităților române în domeniul AI, spre deosebire de alte țări unde această tehnologie este prioritate națională.

Interviul integral în format video:

Redăm, mai pe larg, principalele subiecte din interviu:

Compania OVES Enterprise a operat inițial o platformă de e-commerce proprie, dezvoltată acum 15 ani, iar ulterior s-a extins pentru a oferi servicii de dezvoltare web, publicitate și, în cele din urmă, soluții software avansate pentru domeniile apărării și inteligenței artificiale.

La început, firma a fost susținută din fonduri proprii, o practică comună pentru startup-urile din România, unde accesul la finanțare serioasă este dificil în etapele incipiente.

Compania s-a orientat spre inteligența artificială în urmă cu aproximativ opt ani. Inițial, a dezvoltat o platformă (numită astăzi Nemesis AI) pentru industria financiară și bancară, care se ocupa cu analiza riscului și a conturilor. Ulterior, a trecut în zona militară, în contextul războiului din Ucraina.

Nemesis AI este produsul flagship al companiei. Este o platformă de antrenare a modelelor de inteligență artificială, destinată utilizării în domenii precum apărarea, securitatea aerospațială și cea cibernetică. Se diferențiază prin faptul că este ușor de utilizat chiar și de către personal ne-tehnic și este o platformă „on-premise” (nu în cloud), neavând nevoie de conexiune la internet.

Mihai Filip a menționat că cele mai mari provocări pentru afacerea sa sunt accesul la finanțare și găsirea experților competenți, în special în domenii de nișă precum industria spațială. Compania concurează direct cu giganții din Silicon Valley.

Codul scris de AI nu este folosit în platforma Nemesis AI, care are peste un milion de linii de cod. În ciuda capacității inteligenței artificiale de a îmbunătăți eficiența, codul pentru soluțiile de apărare trebuie să fie lipsit de erori („bug-free”) și ultra-verificat, ceea ce face ca AI-ul să nu fie încă suficient de avansat pentru a scrie cod în domeniu.

OVES Enterprise atrage și reține specialiști prin oferirea de salarii competitive, flexibilitate (work-from-home), și, cel mai important, proiecte inovatoare și interesante. „Atunci când lucrezi la un produs care va schimba viitorul, cum ar fi pilotarea dronelor și a avioanelor, munca devine cercetare, iar angajații sunt entuziasmați să vină la birou”, spune Mihai Filip.

Deși șefii de mari companii înlocuiesc programatorii începători cu AI, Mihai Filip crede că este nevoie de juniori și că vor exista în continuare juniori. El consideră că școala românească este încă una dintre cele mai bune din lume: „Da, școala românească, să știi că încă produce adevărate valori și sunt foarte mândru de acest lucru de fiecare dată când merg într-o altă țară și mă întâlnesc cu un partener.”

Mihai a subliniat că nicio armată din lume nu este pe deplin pregătită să se apere împotriva unui roi de drone. El a menționat că România ar trebui să investească mai mult în tehnologii de apărare și să le permită soldaților să se antreneze cu sisteme reale. Reprezentantul OVES Enterprise a menționat că 20 de milioane de euro ar fi suficiente pentru a avea un număr considerabil de drone în România.

Compania a fost contactată de autoritățile române pentru a colabora, însă procesul este lent și birocratic. Mihai a declarat că a întâmpinat dezamăgiri legate de abordarea oficialităților, care încă funcționează la un nivel din urmă cu 20 de ani, fiind prea axate pe „hârtogării și formulare” în loc să organizeze teste pe teren și să invite companiile inovatoare la dialog.

În ciuda apelului public făcut de Mihai Filip către Guvernul României de a declara inteligența artificială o prioritate strategică, nu s-a întâmplat nimic concret în lunile scurse de atunci. El a remarcat lipsa de inițiativă a autorităților române în comparație cu alte țări, precum SUA, unde AI-ul este o prioritate națională.

Mihai a explicat că, deși compania sa dezvoltă soluții pentru drone complet autonome, legile actuale, în special cele europene, cer un „human in the loop” (un om care să confirme ținta). Responsabilitatea pentru un atac accidental îi revine unității acestuia, nu sistemului automat. El a argumentat că AI-ul poate fi mai precis și mai sigur decât un pilot uman, care poate fi afectat de condițiile meteo sau de frică.

Până acum, OVES Enterprise nu s-a confruntat cu probleme din partea clienților din zona civilă, care ar fi putut fi nemulțumiți de activitățile companiei în zona militară. Dimpotrivă, clienții civili apreciază expertiza și standardele de calitate foarte ridicate dobândite în sectorul de apărare, unde există toleranță zero la erori.

Compania a fost afectată de măsurile de austeritate, însă se adaptează și se concentrează pe inovație și optimizarea costurilor, fără a se plânge. Mihai a accentuat importanța de a continua să te concentrezi pe afacere și a menționat că România rămâne o țară atractivă, cu taxe mai mici în comparație cu țările unde OVES Enterprise are birouri.

Printre planurile de viitor se numără transformarea Nemesis AI în „cea mai importantă platformă de AI din lume”, extinderea în zona de muniție ghidată și în sectorul spațial, dar și anunțarea unor noi parteneriate interesante cu companii din zona comercială.