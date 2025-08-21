O companie americană de apărare va integra în una dintre dronele sale militare platforma românească Nemesis AI / Aceasta este un fel de „creier” autonom pentru sisteme de apărare

Un acord între compania românească OVES Enterprise și cea americană Adler Aerospace va duce la integrarea platformei Nemesis AI a OVES în produse Adler, potrivit unui comunicat al firmei de la Cluj.

În cadrul colaborării, OVES va crea un AI Board dedicat pentru procesare la bord, care va oferi dronei Atlas6 capacități avansate de autoprotecție și operare autonomă. Sistemul va putea detecta și evita amenințări precum rachete sau artilerie, va furniza informații critice de la altitudine prin senzori optici și va putea lansa drone kamikaze pentru misiuni de neutralizare a țintelor.

Drona Atlas6, cu o autonomie de până la 10 ore și o capacitate de transport de 45 de kilograme, va folosi Nemesis AI pentru o gamă largă de misiuni, inclusiv supraveghere, contracarare a dronelor ostile și escortă.

Primele rezultate ale parteneriatului vor fi demonstrate la un exercițiu NATO din Lituania, la sfârșitul lunii august. „Parteneriatul cu Adler Aerospace marchează o etapă importantă în evoluția Nemesis AI, care trece de la integrarea pe platforme tactice la o platformă de mari dimensiuni cu cerințe operaționale ridicate”, a declarat Mihai Filip, CEO-ul OVES Enterprise.

Prin acest parteneriat, OVES Enterprise își consolidează poziția în ecosistemul de securitate occidental, adăugând Adler Aerospace la portofoliul său de parteneri strategici, care include deja companii din SUA și Marea Britanie.

Nemesis AI este o soluție avansată de inteligență artificială dezvoltată de OVES Enterprise, cu arhitectură neuromorfă inspirată de creierul uman, destinată sectorului de apărare. Oferă autonomie, recunoaștere avansată a țintelor și adaptabilitate, fiind integrată în drone, rachete și alte sisteme autonome.