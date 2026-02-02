Apple preia un startup AI din Israel / Tranzacție estimată la peste 1,5 miliarde de dolari

Apple a ajuns la un acord pentru achiziția startup-ului israelian de inteligență artificială Q.ai, într-o tranzacție evaluată la peste 1,5 miliarde de dolari, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deși detaliile financiare nu au fost făcute publice, mai multe surse indică faptul că aceasta ar putea deveni a doua cea mai mare achiziție din istoria Apple, după preluarea Beats pentru 3 miliarde de dolari, în 2014.

Estimările privind valoarea tranzacției diferă în funcție de sursă. Financial Times scrie că suma se apropie de 2 miliarde de dolari, Reuters o evaluează la aproximativ 1,6 miliarde de dolari, iar TechCrunch indică un preț de peste 1,5 miliarde de dolari. Google Ventures (GV), unul dintre investitorii startup-ului, a confirmat existența tranzacției, fără a oferi detalii suplimentare.

Q.ai este un startup relativ discret, fondat în 2022, specializat în dezvoltarea unor tehnologii de inteligență artificială capabile să înțeleagă și să proceseze sunetul în condiții dificile, inclusiv vorbirea în șoaptă, precum și să separe vocile umane de zgomotul ambiental. Aceste capabilități sunt considerate relevante pentru îmbunătățirea interacțiunii vocale cu dispozitivele digitale și a performanței sistemelor audio în medii zgomotoase.

Potrivit informațiilor citate de cele trei surse menționate anterior, fondatorii Q.ai (Aviad Maizels, Yonatan Wexler și Avi Barliya) împreună cu cei aproximativ 100 de angajați ai companiei, vor fi integrați în Apple.

Maizels este cofondatorul PrimeSense, companie de tehnologie 3D a cărei soluție a stat la baza senzorului Kinect, înainte ca firma să fie achiziționată de Apple în 2013. Ulterior, acesta a lucrat în cadrul Apple, înainte de a părăsi compania și de a lansa Q.ai.

Yonatan Wexler, actualul director tehnologic (CTO) al startup-ului, este cunoscut pentru activitatea sa academică în domeniul viziunii computerizate, fiind laureat al Premiului Marr pentru cea mai bună lucrare științifică prezentată la Conferința Internațională privind Viziunea Computerizată (ICCV), precum și al unui premiu acordat de revista Time.

Cel de-al treilea cofondator, Avi Barliya, este un antreprenor cu experiență în proiecte din domenii variate, de la sisteme de conducere autonomă până la tehnologii pentru explorare spațială.

În 2023, Q.ai a atras finanțări de aproximativ 24,5 milioane de dolari, cu investitori precum Google Ventures, Kleiner Perkins, Aleph, Matter și alții, potrivit publicației CTECH.

Achiziția sugerează o consolidare a eforturilor Apple în domeniul inteligenței artificiale, în special în zona interacțiunilor audio și vocale, un segment esențial pentru produse precum iPhone, AirPods sau asistentul virtual Siri, într-un context în care competiția dintre marile companii tehnologice pentru integrarea AI avansate devine tot mai intensă.