Popularitatea asistentului de inteligență artificială Claude, dezvoltat de compania americană Anthropic, crește într-un ritm accelerat în rândul utilizatorilor care plătesc pentru servicii AI. Un amestec de controverse politice, marketing inteligent și lansări de produse noi a propulsat platforma în centrul atenției publicului, într-un moment în care competiția cu OpenAI și celebrul său chatbot ChatGPT devine tot mai intensă, anunță TechCrunch.

Datele provin dintr-o analiză realizată de firma de analiză a tranzacțiilor Indagari, care a examinat miliarde de tranzacții anonimizate cu carduri de credit provenite de la aproximativ 28 de milioane de consumatori americani. Concluzia? Claude atrage abonați plătitori într-un număr record.

Potrivit companiei, abonamentele plătite la Claude au crescut cu peste 100% în acest an. Cele mai multe dintre noile înscrieri sunt pentru nivelul de bază „Pro”, care costă aproximativ 20 de dolari pe lună, în timp ce planurile superioare pot ajunge la 100 sau 200 de dolari lunar.

Explozia abonamentelor, între ianuarie și februarie

Creșterea cea mai puternică s-a înregistrat între lunile ianuarie și februarie, când numărul consumatorilor care au scos bani din buzunar pentru a folosi Claude a atins un nivel fără precedent. Tot în februarie s-a remarcat și o revenire masivă a unor utilizatori mai vechi, care au început din nou să utilizeze platforma.

Chiar dacă datele nu acoperă întreaga piață, ele nu includ clienții enterprise sau utilizatorii versiunii gratuite, tendința este clară: Claude devine tot mai popular.

Estimările privind numărul total de utilizatori ai platformei variază considerabil, între 18 și 30 de milioane, însă Anthropic nu a făcut publice cifre oficiale.

Reclamele de la Super Bowl și ironia la adresa ChatGPT

Un factor important în creșterea notorietății Claude a fost campania publicitară lansată de Anthropic în timpul Super Bowl, unul dintre cele mai urmărite evenimente media din Statele Unite.

În spoturile difuzate atunci, compania ironiza decizia ChatGPT de a introduce reclame pentru utilizatori și promitea că platforma Claude nu va recurge la un astfel de model de monetizare. Reclamele au devenit rapid virale și au stârnit reacții inclusiv din partea CEO-ului OpenAI, Sam Altman.

Conflictul cu Pentagonul a amplificat atenția publică

Mult mai important pentru vizibilitatea companiei a fost însă conflictul tot mai intens dintre Anthropic și United States Department of Defense.

Disputa a început să devină publică la sfârșitul lunii ianuarie, când publicații precum The Wall Street Journal și Axios au relatat despre tensiunile dintre compania de AI și Pentagon.

La baza conflictului se află limitele pe care Anthropic dorește să le impună utilizării tehnologiei sale de către armată. Compania a refuzat să permită folosirea modelelor sale de inteligență artificială pentru operațiuni autonome letale, situații în care AI ar putea decide folosirea forței letale, sau pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani.

Pe 26 februarie, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a emis o declarație publică fermă, după ce Pentagonul amenințase că va eticheta compania drept „risc în lanțul de aprovizionare”, ceea ce ar putea afecta contractele guvernamentale. Departamentul Apărării a făcut ulterior acest pas, iar disputa a ajuns în instanță. Un judecător federal a blocat temporar decizia.

Interesant este că exact în această perioadă, între apariția articolelor din presă și declarația lui Amodei, numărul utilizatorilor noi ai Claude a crescut abrupt.

Noile funcții AI aduc și ele abonați

Pe lângă factorul mediatic, Anthropic a lansat în ultimele luni mai multe instrumente care au atras utilizatori plătitori.

Printre acestea se numără Claude Code și Claude Cowork, aplicații destinate dezvoltatorilor și activităților de productivitate. Mai recent, compania a introdus funcția Computer Use, care permite sistemului Claude să controleze un computer, să dea click, să deruleze pagini și să execute acțiuni automat.

Funcția poate fi utilizată împreună cu aplicația Dispatch, care le permite utilizatorilor să trimită sarcini către AI direct de pe telefon.

Aceste instrumente sunt disponibile doar pentru abonații plătitori.

ChatGPT rămâne liderul pieței

În ciuda acestei creșteri rapide, Claude rămâne încă departe de liderul pieței, ChatGPT.

Datele analizate arată că, deși numărul dezinstalărilor ChatGPT a crescut după anunțul unui acord între OpenAI și Departamentul Apărării din SUA, o decizie percepută de unii utilizatori drept contrară poziției mai prudente adoptate de Anthropic, platforma OpenAI continuă să atragă noi abonați plătitori într-un ritm foarte ridicat.