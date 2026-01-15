O agenție de turism online activă pe piața din România a lansat un instrument conversațional cu inteligență artificială (AI) pentru căutarea și rezervarea biletelor de avion, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al Vola, transmis joi, noul AI este disponibil exclusiv în aplicația GoVola și este conectat la prețuri și disponibilități de zbor în timp real. Compania susține că utilizatorii care folosesc acest instrument au de două ori mai multe șanse să găsească zborul potrivit, în mai puțin de jumătate din timpul necesar unei căutări și rezervări clasice.

O premieră pe piața din România

„Până acum, inteligența artificială era folosită în turism mai ales pentru optimizarea prețurilor sau a ofertelor din spatele platformelor de rezervări. Vola marchează o premieră pe piața din România: pentru prima dată, o platformă integrează un AI conversațional nativ, conectat direct la baza proprie de date și la inventarul de zboruri și prețuri, actualizate în timp real. Rezultatul este o experiență de tip agent personalizat, care transformă căutarea și rezervarea unui bilet de avion dintr-un proces tehnic într-o conversație naturală”, se arată în comunicat.

Noua funcționalitate, denumită AI Deal Finder, permite utilizatorilor să formuleze atât întrebări simple, cât și cereri complexe. De la căutări de tip „București – Paris pe 14 februarie, cu retur pe 18” până la solicitări orientate spre buget sau stil de călătorie, precum „cele mai ieftine zboruri spre o destinație caldă în aprilie” sau „o escapadă la ski cu preț bun”, AI Deal Finder oferă răspunsuri personalizate și adaptate fiecărei situații.

Funcționalitatea este deja utilizată zilnic de mii de persoane

Platforma poate gestiona și cereri mai avansate, cum ar fi: „zboruri la primele ore ale dimineții”, „doar zboruri directe”, „date flexibile pentru o vacanță de o săptămână în iunie”, „ce companii aeriene operează pe această rută” sau itinerarii complexe, precum „București – Bali cu escală de 24 de ore în Singapore”.

Compania subliniază că ceea ce diferențiază AI Deal Finder de instrumente precum ChatGPT sau Gemini este accesul direct la prețuri și disponibilități reale, personalizate pentru piața din Europa Centrală și de Est. Sugestiile oferite nu se bazează pe estimări sau date istorice, ci pe ofertele disponibile în timp real. Datele arată că funcționalitatea este deja utilizată zilnic de mii de persoane, dublând rata de succes în găsirea unui zbor și reducând la jumătate timpul de documentare și rezervare comparativ cu metodele clasice.