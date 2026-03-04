Dezinstalările aplicației ChatGPT au explodat în Statele Unite după apariția informațiilor despre acordul dintre OpenAI și Departamentul Apărării al SUA. Reacția utilizatorilor a fost rapidă și vizibilă în datele de piață.

Potrivit companiei de analiză Sensor Tower, dezinstalările aplicației mobile ChatGPT în SUA au crescut cu 295% de la o zi la alta sâmbătă, 28 februarie, imediat după anunțul privind colaborarea cu Department of Defense (DoD). Instituția a fost redenumită în administrația Trump Department of War.

Saltul este cu atât mai mare cu cât, în mod normal, aplicația avea o rată de dezinstalare mult mai redusă. În ultimele 30 de zile, media zilnică a dezinstalărilor era de aproximativ 9%, arată aceleași date Sensor Tower.

În paralel, unul dintre rivalii direcți ai OpenAI a început să câștige teren. Descărcările din SUA ale aplicației Claude, dezvoltată de Anthropic, au crescut cu 37% de la o zi la alta vineri, 27 februarie, iar sâmbătă au urcat cu 51%.

Creșterea vine după ce Anthropic a anunțat că nu va încheia un parteneriat cu Departamentul Apărării al SUA. Compania a explicat că nu a reușit să ajungă la un acord privind termenii contractului, invocând îngrijorări legate de modul în care ar putea fi utilizată inteligența artificială.

Potrivit Anthropic, există temeri că AI ar putea fi folosită pentru supravegherea cetățenilor americani sau pentru dezvoltarea unor sisteme de armament complet autonome, domenii în care tehnologia nu este încă pregătită să funcționeze în siguranță.

Datele din piață sugerează că o parte dintre utilizatori au reacționat favorabil la poziția companiei Anthropic.

În același timp, vestea despre acordul OpenAI cu DoD a avut un impact și asupra descărcărilor ChatGPT. Numărul de instalări din SUA a scăzut cu 13% de la o zi la alta sâmbătă, imediat după publicarea informațiilor despre parteneriat. Tendința a continuat și duminică, când descărcările au scăzut cu încă 5%.

Contextul este cu atât mai relevant cu cât, înainte de anunțul acordului, aplicația era pe un trend ascendent: vineri descărcările crescuseră cu 14% de la o zi la alta.

Schimbările rapide s-au văzut și în clasamentele magazinelor de aplicații. Claude a urcat sâmbătă pe primul loc în App Store-ul din SUA, poziție pe care o ocupa în continuare luni, 2 martie. Este o ascensiune spectaculoasă, de peste 20 de locuri față de poziția aproximativă din 22 februarie 2026.

Reacțiile utilizatorilor s-au reflectat și în sistemul de evaluare al aplicațiilor. Potrivit Sensor Tower, numărul recenziilor de o stea pentru ChatGPT a crescut cu 775% sâmbătă, iar duminică a urcat cu încă 100% de la o zi la alta. În paralel, recenziile de cinci stele au scăzut cu 50% în aceeași perioadă.

Și alte companii de analiză confirmă tendința.

Platforma Appfigures a observat că descărcările zilnice ale Claude în SUA au depășit pentru prima dată ChatGPT sâmbătă. Estimările companiei indică o creștere chiar mai mare decât cea raportată de Sensor Tower: 88% de la o zi la alta.

Tot Appfigures arată că aplicația Claude a devenit cea mai descărcată aplicație gratuită pentru iPhone în șase țări din afara SUA: Belgia, Canada, Germania, Luxemburg, Norvegia și Elveția.

La rândul său, Similarweb estimează că descărcările Claude din SUA în ultima săptămână au fost de aproximativ 20 de ori mai mari decât în ianuarie. Compania avertizează însă că această creștere ar putea avea și alte explicații, nu doar controversa legată de colaborarea OpenAI cu Departamentul Apărării.