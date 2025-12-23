Un reporter de investigaţie cunoscut pentru dezvăluirea fraudei comise de start-upul Theranos din Silicon Valley, specializat în teste de sânge, a dat în judecată luni compania xAI a miliardarului Elon Musk, precum şi companiile Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms şi Perplexity pentru utilizarea fără permisiune a unor cărţi protejate prin drepturi de autor cu scopul de a-şi antrena sistemele de inteligenţă artificială (AI), informează Reuters, citată de Agerpres.

John Carreyrou, reporter la cotidianul The New York Times şi autorul cărţii „Bad Blood”, a intentat procesul la Tribunalul Federal din California împreună cu alţi cinci scriitori, acuzând aceste companii de AI că le-au piratat cărţile şi le-au introdus în modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) care alimentează chatboturile lor.

Acesta este unul dintre mai multele procese de încălcare a drepturilor de autor intentate de scriitori şi de alţi deţinători de drepturi de autor împotriva companiilor de tehnologie pentru utilizarea unor cărţi în instruirea sistemelor de AI. Cazul este primul în care compania xAI a fost inclusă pe lista acuzaţilor.

Purtătorii de cuvânt ai acuzaţilor nu au răspuns pentru moment solicitărilor de a face declaraţii cu privire la acest proces.

Spre deosebire de alte procese aflate în aşteptare, autorii nu doresc să se unească într-o acţiune colectivă mai amplă – un tip de proces care, spun ei, favorizează inculpaţii permiţându-le să negocieze o singură înţelegere cu mai mulţi reclamanţi.

„Companiile LLM nu ar trebui să poată să pună capăt atât de uşor unor mii şi mii de revendicări de mare valoare la preţuri de chilipir”, se arată în plângere. Anthropic a ajuns la „prima înţelegere majoră într-un litigiu privind drepturile de autor în domeniul antrenării AI în august, acceptând să plătească 1,5 miliarde de dolari unui grup de autori care au afirmat că această companie a piratat milioane de cărţi.

Noua acţiune în justiţie menţionează că membrii grupului din acel proces vor primi „o mică parte (doar 2%) din plafonul legal prevăzut de Legea drepturilor de autor, de 150.000 de dolari” pentru fiecare operă literară ale cărei drepturi de autor au fost încălcate.

Plângerea de luni a fost depusă de avocaţii firmei de avocatură Freedman Normand Friedland, printre care se numără şi Kyle Roche, pe care John Carreyrou l-a prezentat într-un articol apărut în The New York Times în 2023.

În cadrul unei audieri din noiembrie în procesul colectiv împotriva Anthropic, judecătorul districtual american William Alsup a criticat o altă firmă de avocatură cofondată de Kyle Roche pentru faptul că a adunat autori care au renunţat la acordul de conciliere în căutarea unei „înţelegeri mai avantajoase”. Avocatul Kyle Roche a refuzat să facă luni declaraţii pe această temă.

John Carreyrou i-a spus judecătorului la o audiere ulterioară că furtul de cărţi pentru a-şi construi sistemele AI a fost „păcatul originar” al companiei Anthropic şi că acel acord „nu a mers suficient de departe”.