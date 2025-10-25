Samsung echipează televizoarele și monitoarele din gama 2025 cu Perplexity AI

Gama de televizoare Samsung din 2025 a primit o actualizare AI odată cu adăugarea unei noi aplicații de inteligență artificială generativă de la Perplexity, disponibilă direct pe televizor. Compania a semnat un acord pentru a include motorul AI Perplexity pe cele mai recente televizoare inteligente, potrivit The Chosun Daily.

Pe data de 22 octombrie, compania a anunțat că a echipat modelele sale din 2025 cu Perplexity, care include televizoarele Micro RGB, Neo QLED, QLED, OLED, The Frame Pro și The Frame, precum și monitoarele M7, M8 și M9.

„Fiind primii din industrie care au integrat Perplexity în televizoarele și monitoarele Samsung, putem oferi acum o experiență AI mai specială și personalizată pe ecran. Prin parteneriatul nostru cu Perplexity, ne așteptăm ca utilizatorii să utilizeze ecranele mari în moduri noi și semnificative”, a declarat Ahn Hee-young, vicepreședinte executiv al diviziei Visual Display Business a Samsung.

Perplexity oferă răspunsuri optime la întrebările utilizatorilor pe diverse teme. Până acum, producătorii de televizoare foloseau AI dezvoltate intern sau asistentul vocal Google, Assistant, în televizoarele inteligente. Utilizatorii pot accesa Perplexity lansând „Vision AI Companion” din fila Apps de pe ecranul televizorului sau monitorului sau apăsând butonul AI de pe telecomandă. Vision AI Companion este un serviciu AI personalizat pe care Samsung l-a prezentat la CES în ianuarie anul acesta. De asemenea Samsung a integrat și „Copilot” de la Microsoft în noile sale televizoare și monitoare în luna august a acestui an.

Utilizatorii televizoarelor și monitoarelor Samsung echipate cu Perplexity vor primi un abonament gratuit de 12 luni la „Perplexity Pro”. Samsung intenționează să extindă Perplexity și la modelele din 2023 și 2024 printr-o actualizare a sistemului de operare în cursul acestui an.

Recent, producătorii de televizoare au introdus în mod activ AI pentru a permite o vizionare mai convenabilă și căutări în timp real în timpul redării. De exemplu, în timp ce vizionați un serial, pe ecran apar informații despre distribuție.

Printre exemplele oferite de Samsung se numără solicitarea chatbotului de a găsi filme regizate de frații Russo sau de a planifica o vacanță. Cu toate acestea, în acest moment, nu este clar până unde merge integrarea. Nu este clar dacă puteți adresa AI întrebări mai directe despre ceea ce apare pe ecran, de exemplu, „Ce jachetă poartă Tom Cruise în „Misiune imposibilă”?”

Integrările AI concurente, precum Alexa+ de la Amazon și Gemini de la Google, au aceste capacități, așa că este logic ca Perplexity să aibă funcționalități similare.