Un nou model de inteligență artificială (IA) dezvoltat de compania chineză ByteDance, cunoscută pentru TikTok, provoacă rumoare în industria cinematografică internațională, notează BBC.

Seedance 2.0 poate genera videoclipuri de calitate cinematografică, cu efecte sonore și dialoguri, pornind doar de la instrucțiuni text scurte, ridicând întrebări complexe despre drepturile de autor și viitorul producțiilor creative.

Capacități care depășesc concurența

Modelul poate crea scene complexe de acțiune și animații detaliate cu personaje populare, cum ar fi Spider-Man sau Deadpool. Videoclipurile generate au devenit virale pe rețelele sociale, atrăgând atenția marilor studiouri hollywoodiene, inclusiv Disney și Paramount, care au acuzat ByteDance de încălcarea drepturilor de autor.

Jan-Willem Blom, de la studioul Videostate, consideră că Seedance 2.0 marchează un progres semnificativ: „Nu mai arată ca un experiment de IA, ci ca un produs real, gata de utilizare în producții cinematografice.” Modelul combină textul, imaginile și sunetul într-un singur sistem, depășind performanțele altor instrumente video de IA, precum Midjourney sau Sora de la OpenAI.

David Kwok, CEO al studioului Tiny Island Productions din Singapore, explică impactul practic: „Secvențele complexe de acțiune produse de Seedance arată mai realiste decât ale concurenților. Este ca și cum ai avea un director de imagine specializat în filme de acțiune care te asistă.”

Controverse legale și etice

Problemele legate de drepturile de autor sunt totuși centrale. Marile studiouri au emis scrisori de încetare și renunțare, cerând oprirea folosirii personajelor protejate. Japonia a lansat, de asemenea, o investigație împotriva ByteDance pentru videoclipurile cu personaje anime virale.

Margaret Mitchell, cercetătoare în etica IA, subliniază nevoia unor mecanisme clare de licențiere: „Etichetarea conținutului și protejarea drepturilor creatorilor este mai importantă decât videoclipurile spectaculoase.” Ea notează că industria trebuie să construiască sisteme care să gestioneze licențele și să permită contestarea abuzurilor.

Cazuri similare au apărut și în SUA: New York Times a dat în judecată OpenAI și Microsoft, iar Reddit a acționat în justiție împotriva Perplexity pentru presupusă utilizare neautorizată a conținutului. Disney, la rândul său, a încheiat un contract de 1 miliard de dolari cu Sora de la OpenAI pentru a putea folosi personaje din Star Wars, Pixar și Marvel.

Impact asupra producțiilor mici

Pe lângă marile studiouri, Seedance oferă avantaje semnificative și companiilor mici. Conform lui Kwok, IA permite realizarea de producții de acțiune sau science-fiction cu bugete reduse, precum seriile scurte asiatice, anterior limitate la drame romantice sau familiale. În loc de costuri de sute de mii de dolari, un studio mic poate acum crea videoclipuri spectaculoase, cu mai mult realism și complexitate narativă.

Seedance 2.0 consolidează poziția Chinei în tehnologiile de inteligență artificială generativă. Shaanan Cohney, cercetător în informatică la Universitatea din Melbourne, afirmă: „Dacă ByteDance poate realiza asta aparent din senin, ce alte modele avansate mai dezvoltă companiile chinezești?”

Anul trecut, DeepSeek, un alt model chinezesc de IA, a depășit rapid ChatGPT ca aplicație gratuită cea mai descărcată în SUA. Beijingul a investit masiv în AI și robotică, în cadrul strategiei sale economice, pentru a câștiga un avantaj față de SUA.

Festivalul Primăverii din China devine astfel un moment de lansări strategice în AI, iar 2026 ar putea marca un punct de cotitură pentru adoptarea pe scară largă a agenților AI și a instrumentelor de generare video în viața cotidiană, inclusiv în comerț, codare și producții creative, estimează analistul Bill Bishop.