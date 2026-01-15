Startup-ul românesc .lumen (dotLumen) intră într-o nouă etapă de dezvoltare după ce a semnat un parteneriat cu Arrow Electronics, unul dintre cei mai mari furnizori globali de soluții tehnologice, anunță compania într-un comunicat.

Colaborarea vizează scalarea producției dispozitivelor purtabile cu inteligență artificială care pot ghida persoanele cu deficiențe de vedere, fără a depinde de infrastructura urbană.

În cadrul acestui acord, Arrow va sprijini .lumen în zonele critice de inginerie și aprovizionare. Practic, compania americană va ajuta la identificarea, achiziția și integrarea componentelor electronice – de la procesoare și camere, până la senzori și conectori – dar și la optimizarea costurilor și a lanțului de aprovizionare pentru un produs complex, aflat la granița dintre hardware, software și AI.

Potrivit Arrow, proiectul se înscrie în inițiativa sa Semi-Autonomous Mobility (SAM), care urmărește utilizarea tehnologiilor inteligente pentru a crește autonomia persoanelor cu dizabilități fizice.

„Contribuim la dezvoltarea unui dispozitiv care, în timp, poate îmbunătăți viața a milioane de oameni. La Arrow, ne-am asumat angajamentul de a sprijini echipa .lumen pentru a ne asigura că această tehnologie de vârf poate fi fabricată în mod fiabil și eficient, astfel încât să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de ea”, a declarat Vitali Damasevich, director regional de inginerie Arrow pentru Europa de Est.

Colaborarea vine într-un moment favorabil pentru startup-ul românesc. La CES 2026, desfășurat între 5 și 9 ianuarie la Las Vegas, .lumen a fost desemnat CES Innovation Awards 2026 Honoree la categoria Accessibility & Longevity și a câștigat competiția de pitching, precum și Marele premiu de Accesibilitate oferit de CTA Foundation.

Ce este .lumen și ce dezvoltă

Compania a fost fondată în 2020, la Cluj, de Cornel Amariei, Gabriel Chindriș și Mihai Ivașcu. Produsul lor principal este un dispozitiv purtabil sub forma unor ochelari care folosesc inteligență artificială pentru a ajuta persoanele nevăzătoare să se deplaseze independent, cu un cost mai redus decât soluțiile clasice precum câinii-ghid.

Tehnologia, brevetată la nivel internațional, a fost testată de peste 300 de utilizatori din aproape 30 de țări. Sistemul analizează mediul în timp real și oferă ghidaj, fără a necesita modificări ale infrastructurii urbane.

„Ochelarii pentru nevăzători folosesc tehnologia proprietară .lumen de Pedestrian Autonomous Driving AI. Practic, fac tot ce face o mașină autonomă, dar din perspectiva pietonului. Iar cel mai important lucru este că această tehnologie nu necesită nicio modificare de infrastructură”, spune Cornel Amariei.

Fondatorul .lumen a lucrat anterior ca „Head of Innovation” în industria auto și este „Standout Member” în Forbes 30 under 30 Europe, fiind și primul român laureat al premiului „Ten Outstanding Young Persons of the World” oferit de JCI.

La rândul său, Gabriel Chindriș coordonează un grup de cercetare și dezvoltare la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar Mihai Ivașcu este fondatorul Grupului Ingenium, cu echipe în Londra, București și Washington.

Cine este Arrow Electronics

Arrow Electronics este un jucător global în furnizarea și dezvoltarea de soluții tehnologice pentru mii de producători și furnizori de servicii. În 2024, compania a raportat vânzări de aproximativ 28 de miliarde de dolari, cu un portofoliu care acoperă industrii majore – de la automotive și industrial, până la dispozitive medicale și electronice de consum.

Pentru .lumen, parteneriatul cu Arrow poate fi pasul decisiv care transformă un produs validat în laborator și pe teren într-un dispozitiv produs la scară largă.