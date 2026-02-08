Germania a inaugurat la München una dintre cele mai mari infrastructuri de inteligență artificială din Europa, într-un demers care vizează reducerea dependenței Uniunii Europene de furnizori tehnologici din afara continentului și consolidarea așa-numitei suveranități digitale, anunță Euronews.

Proiectul, denumit Industrial AI Cloud, a fost dezvoltat de Deutsche Telekom în parteneriat cu NVIDIA și operatorul de centre de date Polarise. Construit în aproximativ șase luni, centrul a fost deja prezentat oficial și este gândit ca o „fabrică de AI” capabilă să deservească simultan companii, instituții publice și mediul academic.

Toate datele și operațiunile sunt gestionate conform legislației germane

Noua infrastructură este echipată cu aproape 10.000 de procesoare grafice NVIDIA Blackwell și oferă o putere de calcul de până la 0,5 exaFLOPS. Potrivit Deutsche Telekom, aceasta ar fi suficientă pentru ca toți cei aproximativ 450 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene să poată utiliza, în același timp, un asistent bazat pe inteligență artificială.

Un element-cheie al proiectului este faptul că toate datele și operațiunile sunt gestionate conform legislației germane și europene privind protecția datelor. Acest aspect este esențial pentru liderii politici și economici europeni, care vor să dezvolte sisteme de AI performante fără a pierde controlul asupra informațiilor sensibile.

„Investim în inteligență artificială, în Germania ca locație de afaceri și în Europa. Demonstrăm că Europa poate face AI”, a declarat Tim Höttges, directorul general al Deutsche Telekom, subliniind dimensiunea strategică a inițiativei.

Noua facilitate întărește suveranitatea digitală europeană

Vicecancelarul și ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, a afirmat că proiectul arată cum investițiile private pot susține ambițiile politice ale Germaniei și ale UE. „Leadership-ul tehnologic trebuie să fie în centrul modelului economic al viitorului Germaniei”, a spus acesta, adăugând că noua facilitate întărește suveranitatea digitală europeană.

Industrial AI Cloud este construit în jurul așa-numitului „Deutschland stack”, o platformă dezvoltată împreună cu SAP, care integrează infrastructura cloud, software-ul de business și instrumentele de inteligență artificială într-un singur ecosistem, destinat atât sectorului privat, cât și instituțiilor publice.

Aplicațiile industriale sunt o componentă centrală a proiectului. Siemens, unul dintre giganții tehnologici ai Germaniei, a început deja să integreze părți din portofoliul său de simulare SIMCenter în noua infrastructură. În total, aproximativ zece companii sunt deja implicate în utilizarea Industrial AI Cloud.

„Reducem drastic timpii de simulare pentru clienții noștri. Nu este o promisiune pentru viitor, este deja o realitate”, a declarat Cedrik Neike, director în cadrul Siemens.

Pe lângă performanța tehnologică, proiectul pune accent și pe sustenabilitate

Centrul funcționează exclusiv cu energie regenerabilă, utilizează apă din râuri pentru răcire și are în plan să reutilizeze căldura reziduală pentru alimentarea cu energie termică a unor zone din München.

Industrial AI Cloud este, de acum, deschis companiilor industriale, startup-urilor, instituțiilor de cercetare și autorităților publice, și este prezentat drept un pilon important al eforturilor europene de a construi o infrastructură proprie de inteligență artificială.