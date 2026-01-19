China a redus semnificativ diferența față de Statele Unite în competiția globală pentru supremația în inteligența artificială, iar decalajul ar putea fi, în prezent, de doar câteva luni, susține Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind.

Evaluarea lui Hassabis contrazice percepția dominantă de până recent, potrivit căreia Beijingul ar fi rămas mult în urma Occidentului în ceea ce privește modelele avansate de AI. „Poate sunt doar la câteva luni în urmă în acest moment. Sunt mai aproape decât credeam acum un an sau doi”, a afirmat el, într-un interviu pentru CNBC.

Modelele chinezești atrag atenția pieței

Declarațiile vin în contextul în care laboratorul chinez DeepSeek a stârnit interes internațional după lansarea unui model de inteligență artificială performant, realizat cu cipuri mai puțin avansate și costuri semnificativ mai reduse decât cele ale rivalilor americani. Ulterior, companii precum Alibaba, dar și startup-uri precum Moonshot AI sau Zhipu, au prezentat modele care concurează direct cu tehnologiile dezvoltate în SUA.

Hassabis recunoaște capacitatea Chinei de a recupera rapid terenul pierdut, însă subliniază că acest progres se bazează în mare parte pe optimizarea și replicarea tehnologiilor existente. „Întrebarea este dacă pot inova ceva cu adevărat nou, precum un nou tip de arhitectură care să depășească frontiera actuală. Nu am văzut încă acest lucru”, a spus el.

Limita inovației fundamentale

Toate modelele moderne de limbaj, inclusiv ChatGPT și Google Gemini, se bazează pe arhitectura „transformer”, dezvoltată de cercetători Google în 2017. Potrivit lui Hassabis, adevărata diferență competitivă nu vine din scalarea unor tehnologii deja cunoscute, ci din capacitatea de a produce descoperiri fundamentale.

Opinii similare au fost exprimate și de alți lideri din industrie. Jensen Huang, CEO al Nvidia, declara anul trecut că Statele Unite „nu sunt cu mult înainte” în cursa AI, evidențiind progresele Chinei în infrastructura energetică și apropierea tot mai mare dintre cele două ecosisteme tehnologice.

Restricțiile asupra cipurilor rămân un obstacol major

În ciuda progreselor, companiile chineze se confruntă cu limitări importante, în special din cauza restricțiilor impuse de Washington privind accesul la cipurile avansate Nvidia. Deși Casa Albă a semnalat recent posibilitatea de a permite Chinei achiziția modelului Nvidia H200, acesta rămâne sub nivelul celor mai performante cipuri disponibile pe piață.

Producători locali precum Huawei încearcă să reducă dependența de tehnologia occidentală, însă performanțele soluțiilor interne sunt, în prezent, inferioare celor americane.

Unii analiști consideră că această situație ar putea inversa din nou trendul. „Probabil suntem la apogeul parității dintre China și SUA în AI”, a declarat Richard Clode, manager de portofoliu la Janus Henderson, sugerând că lipsa accesului la hardware de top ar putea lărgi din nou decalajul în anii următori.

Prudență chiar și în rândul industriei chineze

Chiar și reprezentanți ai companiilor chineze adoptă o abordare rezervată. Lin Junyang, lider tehnic al echipei Qwen de la Alibaba, estimează că există mai puțin de 20% șanse ca o firmă chineză să depășească giganții americani în următorii trei până la cinci ani, invocând infrastructura superioară de care beneficiază SUA.

Pentru Hassabis, diferența esențială ține de cultură și mentalitate. El descrie DeepMind drept un „Bell Labs modern”, axat pe cercetare exploratorie și inovație fundamentală, nu doar pe îmbunătățiri incrementale.

„A inventa ceva este de o sută de ori mai dificil decât a copia. Aceasta este adevărata frontieră”, a spus el.

Google a lansat în noiembrie modelul Gemini 3, primit favorabil de piață, după o perioadă în care existau temeri că ar putea rămâne în urma unor rivali precum OpenAI. DeepMind, fondat de Demis Hassabis și achiziționat de Google în 2014, joacă un rol central în strategia companiei americane în domeniul inteligenței artificiale și în competiția globală tot mai intensă pentru leadership tehnologic.