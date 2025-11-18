Șeful Alphabet, compania-mamă a Google, Sundar Pichai, avertizează că nicio firmă nu va fi imună dacă bula investițiilor în inteligența artificială (AI) va exploda. Într-un interviu exclusiv acordat BBC, Pichai a explicat că, deși investițiile în AI au atins un „moment extraordinar”, există și un grad de „iraționalitate” în actualul boom tehnologic.

„Cred că nicio companie nu va fi imună, nici măcar noi”, a spus Pichai, cu trimitere la riscurile care afectează întreaga industrie.

Investiții record și scepticism

Acțiunile Alphabet și-au dublat valoarea în șapte luni, și au ajuns la 3,5 trilioane de dolari, pe fondul încrederii pieței în capacitatea Google de a concura cu OpenAI, proprietarul ChatGPT. Compania dezvoltă, de asemenea, supercipuri AI care concurează cu Nvidia, companie evaluată recent la 5 trilioane de dolari.

Totuși, unii analiști avertizează că investițiile masive, precum cele de 1,4 trilioane de dolari legate de OpenAI, nu sunt susținute de venituri proporționale, ceea ce ridică semne de întrebare asupra sustenabilității pieței.

Angajament pentru Marea Britanie și provocări energetice

Alphabet își extinde prezența în Marea Britanie, acolo unde va investi 5 miliarde de lire în cercetare și infrastructură AI în următorii doi ani. Google va începe, treptat, să antreneze modele AI în Regatul Unit, ceea ce va consolida poziția Marii Britanii ca a treia „superputere AI” după SUA și China.

În același timp, Pichai a atras atenția asupra nevoilor uriașe de energie ale AI, care au reprezentat 1,5% din consumul global de electricitate anul trecut. El a subliniat că este nevoie de dezvoltarea de noi surse de energie și extinderea infrastructurii. Pinchai a mai menționat că ritmul obiectivelor climatice ale companiei va fi afectat, dar Alphabet rămâne angajată să atingă neutralitatea de carbon până în 2030.

AI și viitorul locurilor de muncă

Pichai a descris AI drept „cea mai profundă tehnologie” dezvoltată de omenire, și a avertizat că va transforma locurile de muncă. „Va fi nevoie să gestionăm perturbările sociale, dar vor apărea și noi oportunități. Cei care se adaptează vor prospera”, a spus el, subliniind că profesii precum cele de profesor sau doctor vor continua să existe, dar succesul va aparține celor care știu să folosească noile instrumente AI.