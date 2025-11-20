Șeful pe AI de la Microsoft nu poate înțelege de ce oamenii nu doresc mai multă inteligență artificială în Windows: „Faptul că oamenii nu sunt impresionați… mă uimește”

Mustafa Suleyman, CEO al Microsoft AI, și-a exprimat șocul față de numărul tot mai mare de utilizatori care sunt „neimpresionați” de capacitățile actuale ale AI, în special în urma criticilor recente aduse asistentului Copilot și viziunii pentru Windows ca „sistem de operare agentic”, transmite Windows Central.

Pe o rețea de socializare, Suleyman a declarat că este „uimit” de faptul că oamenii nu sunt mai impresionați de capacitatea de a conversa fluent cu o inteligență artificială.

„Doamne, sunt atât de mulți cinici! Mă amuză când aud oamenii spunând că AI-ul este dezamăgitor”, a scris el.

Suleyman a comparat experiența sa din copilărie, când se juca Snake pe un telefon Nokia, cu prezentul, subliniind: „Faptul că oamenii nu sunt impresionați de faptul că putem avea o conversație fluentă cu un AI super inteligent, care poate genera orice imagine/video, mă uimește.”

Comentariile lui Suleyman vin în urma unei reacții negative semnificative din partea utilizatorilor. Șeful diviziei Windows, Pavan Davuluri, a fost nevoit să limiteze răspunsurile la o postare în care se discuta evoluția platformei către un sistem de operare agentic, din cauza recepției negative.

Mai mult, un articol critic din partea publicației The Verge a constatat că Copilot nu reușește adesea să execute fără probleme cererile prezentate în reclamele Microsoft, ceea ce sugerează că starea sa actuală nu corespunde viziunii ambițioase a companiei.

În ciuda intenției de a evolua Windows folosind agenți AI care gestionează sarcini, starea actuală a asistentului Copilot sugerează că acest obiectiv destul de îndepărtat. Microsoft se confruntă în prezent cu o problemă de percepție; mulți utilizatori consideră că concentrarea neîncetată a companiei pe integrarea AI în fiecare interfață este nepotrivită, aceștia considerând că prioritatea ar trebui să fie rezolvarea problemelor fundamentale și de lungă durată din cadrul platformei Windows.

Davuluri a recunoscut că Microsoft „are mult de lucru” pentru a îmbunătăți Windows pentru utilizatorii avansați și dezvoltatori. Cu toate acestea, având în vedere transformarea recentă a Microsoft într-o companie axată pe AI, este greu de imaginat o versiune viitoare de Windows care să nu fie încărcată cu funcționalități AI.