TP-Link introduce un asistent AI în aplicațiile sale pentru smart home și rețele domestice

Tapo, marca de produse smart home deținută de gigantul rețelelor TP-Link, lansează un asistent AI la CES în acest an, relatează The Verge.

Aireal este conceput pentru a „aduce AI în viața reală”, potrivit companiei, și vă va ajuta să „înțelegeți casa dvs., să remediați rapid problemele Wi-Fi și să controlați dispozitivele folosind limbajul natural”. Asistentul va funcționa pe toate produsele smart home și dispozitivele de rețea Wi-Fi ale TP-Link și va fi integrat în aplicațiile Tapo și Deco.

Acest lucru ar trebui să vă permită să utilizați limbajul natural (prin dictare în aplicație) pentru a crea noi rutine inteligente pentru casă sau pentru a controla dispozitivele, descriind ceea ce doriți să se întâmple. De exemplu, „Începe să aspiri după ce plec de acasă”. De asemenea, puteți pune întrebări precum „De ce este acest dispozitiv offline?” și puteți obține ajutor pentru depanare.

Aireal va fi disponibil și pentru camerele de securitate Tapo, iar compania afirmă că acest lucru va permite generarea de descrieri textuale generate de AI ale ceea ce a capturat camera, în loc de o alertă vagă de tipul „animal de companie detectat”. De asemenea, poate combina alertele repetate pentru a reduce oboseala notificărilor și vă permite să căutați în înregistrări cu câteva cuvinte pentru a găsi ceea ce aveți nevoie.

Aireal introduce pentru prima dată recunoașterea facială în camerele Tapo. Dacă activați noua funcție, puteți fi alertat când camera detectează pe cineva, împreună cu identitatea acelei persoane. Compania afirmă că informațiile de identificare facială sunt stocate în cloud, criptate și transmise în siguranță.

Aireal va fi lansat într-un program de acces anticipat pentru anumite produse, inclusiv cele mai noi camere de securitate Tapo care vor fi prezentate la CES săptămâna aceasta: Tapo C645D Kit (o cameră cu dublă lentilă, pan/tilt, alimentată cu energie solară, 2K), Tapo C465 (o cameră 4K alimentată cu baterie) și Tapo C710 (o cameră cu proiector cu cablu, cu panoramare/înclinare 2K).

Aireal va fi lansat pe scară mai largă în SUA în cursul acestui an. Utilizarea asistentului va fi supusă unei taxe de abonament, dar compania afirmă că prețul nu a fost încă stabilit.