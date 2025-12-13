STUDIU Inteligența artificială preia controlul în logistică / Companiile investesc milioane în implementarea AI-ului

Depozitele aflate în centrul lanțurilor globale de aprovizionare se transformă rapid în operațiuni extrem de inteligente, bazate pe date, conform unui nou studiu citat de Mediafax. Bazat pe perspective oferite de peste 2.000 de profesioniști din domeniul depozitării și al lanțurilor de aprovizionare din 21 de țări, cercetarea constată că inteligența artificială nu mai este limitată la proiecte pilot.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

AI, din ce în ce mai integrată în operațiuni zilnice

În schimb, aceasta a devenit un element fundamental al operațiunilor moderne de depozitare. Aproape 60% dintre depozite au acum inteligența artificială profund integrată în procesele lor, în timp ce peste 90 la sută utilizează o anumită formă de inteligență artificială sau automatizare avansată, potrivit MaritimeGateway.

Organizațiile mai mari, cu rețele logistice complexe, multi-amplasament, conduc această schimbare, cu peste jumătate dintre respondenți raportând niveluri de maturitate avansate sau complet automatizate. Inteligența artificială este din ce în ce mai mult integrată în operațiunile zilnice, sprijinind funcții precum preluarea comenzilor, optimizarea stocurilor, întreținerea predictivă, planificarea forței de muncă și supravegherea siguranței.

Studiul evidențiază, de asemenea, returnări mai rapide decât se anticipase ale investițiilor în inteligența artificială. Majoritatea companiilor alocă între 11 și 30% din bugetele lor pentru tehnologia de depozitare pentru inițiative de inteligență artificială și învățare automată, recuperarea investiției fiind realizată de obicei în doi până la trei ani.

Automatizarea nu va înlocui lucrătorii

Aceste câștiguri sunt determinate de îmbunătățiri tangibile în capacitatea de procesare, acuratețea stocurilor, productivitatea forței de muncă și reducerea erorilor, semnalând o schimbare clară de la experimentare la construirea de capacități pe termen lung.

Important de menționat, concluziile resping îngrijorările că automatizarea va înlocui lucrătorii. În schimb, adoptarea inteligenței artificiale este asociată cu productivitate mai mare și satisfacție profesională îmbunătățită. Peste trei sferturi dintre respondenți au raportat rezultate pozitive pentru forța de muncă în urma implementării inteligenței artificiale, iar peste jumătate au spus că forța lor de muncă din depozit s-a extins. Noi roluri apar în domenii precum ingineria inteligenței artificiale, automatizarea, știința datelor și îmbunătățirea proceselor.

Ritmul de implementare a AI va fi accelerat

Privind spre viitor, ritmul este pregătit să accelereze. Aproape toate companiile chestionate plănuiesc să își extindă implementările de inteligență artificială în următorii doi până la trei ani. Aproximativ 87% se așteaptă să crească bugetele pentru inteligența artificială, iar 92% lansează sau plănuiesc noi inițiative în domeniul inteligenței artificiale.

Următoarea fază de adoptare se preconizează a se concentra pe tehnologii de luare a deciziilor, în special pe inteligența artificială generativă. Respondenții au identificat inteligența artificială generativă drept cel mai valoros instrument emergent, cu aplicații care variază de la documentație automatizată și proiectarea amenajării depozitelor până la optimizarea proceselor și dezvoltarea de software pentru sistemele de automatizare.

Pe măsură ce capacitățile generative se maturizează, se preconizează că depozitele vor trece dincolo de predicție către luarea automatizată a deciziilor în timp real. Studiul concluzionează că cel mai mare impact al inteligenței artificiale constă în facilitarea unor operațiuni mai fluide, mai rapide și mai reziliente, consolidând automatizarea inteligentă ca un pilon fundamental al performanței viitoare a depozitelor.