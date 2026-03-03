OpenAI se confruntă cu un val de reacții negative după ce a semnat un acord de colaborare cu armata Statelor Unite, într-un moment în care rivalul său, Anthropic, a refuzat un parteneriat similar după ce a invocat preocupări legate de siguranță și etică.

Decizia a alimentat un nou trend online, „cancel ChatGPT”, iar tot mai mulți utilizatori anunță că își închid abonamentele și migrează către alte platforme de inteligență artificială, în special către Claude, chatbotul dezvoltat de Anthropic. Pe rețelele sociale și pe Reddit au apărut inclusiv ghiduri despre cum pot fi șterse conturile și exportate datele din ChatGPT, anunță TechRadar.

Criticii acuză OpenAI că a renunțat la principiile etice

Criticii acuză OpenAI că a renunțat la principiile etice și că permite utilizarea tehnologiei sale în cadrul complexului militar american. „Fără nicio etică” sau „și-au vândut sufletul” sunt doar câteva dintre comentariile apărute online.

Controversa este amplificată de faptul că OpenAI susținuse anterior poziția Anthropic privind necesitatea unor limite stricte în utilizarea militară a inteligenței artificiale. Anthropic a refuzat acordul cu Departamentul de Război al SUA deoarece dorea garanții explicite privind interzicerea utilizării tehnologiei pentru supraveghere în masă și pentru arme complet autonome, condiții pe care autoritățile americane nu ar fi fost dispuse să le accepte.

OpenAI susține că acordul său include „mai multe măsuri de protecție”

În schimb, OpenAI susține că acordul său include „mai multe măsuri de protecție” decât cel respins de competitor, cu „linii roșii” clare privind supravegherea în masă și sistemele autonome letale. Compania afirmă că va aplica aceste restricții în mod ferm.

Totuși, utilizatorii rămân sceptici, mai ales din cauza formulării contractuale care permite utilizarea tehnologiei pentru „toate scopurile legale”, o sintagmă considerată prea vagă de către critici.

Dezbaterea readuce în prim-plan problema eticii în inteligența artificială. Majoritatea chatboturilor populare au fost antrenate pe cantități masive de conținut protejat de drepturi de autor, există temeri legate de impactul asupra pieței muncii, iar consumul energetic al acestor sisteme este considerabil.

Claude a urcat pe primul loc în Apple App Store

În timp ce OpenAI încearcă să liniștească opinia publică, Claude a urcat pe primul loc în Apple App Store, semn că o parte dintre utilizatori aleg alternative percepute drept mai prudente din punct de vedere etic.