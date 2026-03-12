G4Media marchează o nouă etapă de inovație pe piața media din România prin lansarea „Chat cu G4”, un asistent conversațional bazat pe Inteligență Artificială Generativă. Noul instrument este conceput pentru a schimba complet modul în care cititorii interacționează cu informația de actualitate, oferind sinteze, cronologii și explicații instantanee, extrase strict dintr-un mediu editorial sigur.

Chat cu G4 a fost construit cu o barieră strictă de securitate: asistentul caută răspunsuri exclusiv în arhiva G4Media. Baza de date conține peste 250.000 de articole verificate, scrise și documentate de jurnaliștii redacției.

Inovație fără compromisuri în fața dezinformării

Într-o perioadă în care dezinformarea și conținutul fals generat de AI reprezintă un pericol global, G4Media folosește tehnologia pentru a consolida accesul rapid la adevăr. Cititorii pot adresa robotului întrebări complexe despre politică, justiție, economie sau politică externă, iar „Chat cu G4” va scana instantaneu arhiva redacției pentru a genera un răspuns coerent, însoțit întotdeauna de link-urile către articolele sursă.

