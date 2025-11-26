Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care lansează „Misiunea Genesis”, o inițiativă națională care vizează valorificarea inteligenței artificiale (AI) pentru realizări științifice majore. Oficialii de la Casa Albă compară amploarea proiectului cu Proiectul Manhattan, care a dus la crearea bombei atomice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, informează TechXplore.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inițiativa face parte din strategia administrației Trump de a susține competiția marilor companii de tehnologie și de a menține SUA în fruntea curselor globale în domeniul AI, reducând în același timp reglementările. Casa Albă vrea, de asemenea, să limiteze posibilitatea statelor americane de a introduce propriile reguli privind AI și a amenințat că va retrage finanțarea federală în cazul în care acestea nu se conformează.

Platformă integrată pentru cercetare accelerată

Ordinul atribuie Departamentului Energiei sarcina de a crea o platformă integrată de AI, care să unească supercomputerele naționale, seturile de date federale și facilitățile de cercetare pentru a accelera descoperirile științifice în domenii precum fuziunea nucleară sau producția de semiconductori.

„America este într-o cursă pentru dominația tehnologică globală în dezvoltarea inteligenței artificiale”, se arată în document, care definește AI drept „o frontieră esențială pentru descoperirile științifice și creșterea economică”.

Acces extins pentru cercetători și colaborări cu mediul privat

Elementul central al Misiunii Genesis este „Platforma Americană pentru Știință și Securitate”, care va oferi cercetătorilor acces la resurse de calcul de înaltă performanță, instrumente de modelare AI și seturi extinse de date federale, pentru a antrena modele științifice fundamentale și a automatiza procesele de cercetare.

Platforma ar urma să fie funcțională într-un termen de nouă luni pentru cel puțin o provocare majoră selectată dintr-o listă de 20 de priorități pe care Departamentul Energiei le va stabili în termen de 60 de zile. Domeniile prioritare includ producția avansată, biotehnologia, materialele critice, energia nucleară, calculul cuantic și semiconductorii, toate zone în care SUA se confruntă cu o competiție tot mai mare din partea Chinei.

Ordinul executiv mai prevede colaborări cu universități, companii private și laboratoare naționale, și impune totodată măsuri stricte de securitate cibernetică pentru protecția cercetărilor sensibile.