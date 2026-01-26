UE deschide o investigație împotriva rețelei X, după acuzații privind utilizarea chatbotului Grok pentru generarea de imagini sexualizate

Comisia Europeană a anunțat deschiderea unei investigații oficiale împotriva platformei X, deținută de Elon Musk, în urma unor acuzații potrivit cărora chatbotul integrat Grok ar fi fost utilizat pentru a crea imagini sexualizate cu persoane reale, inclusiv minori.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ancheta are ca obiect posibilitatea încălcării normelor europene privind siguranța online și protecția utilizatorilor, potrivit Euronews.

Investigația vizează în special funcțiile de editare a imaginilor disponibile în cadrul Grok. Conform informațiilor apărute în presă, aceste funcționalități ar fi permis „dezbrăcarea” virtuală a fotografiilor unor femei și fete minore, fără consimțământul acestora. Situația s-ar fi agravat odată cu lansarea unei opțiuni plătite, denumită „Spicy Mode”, care ar fi facilitat generarea de conținut explicit.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a condamnat public aceste practici, calificându-le drept „ilegale, revoltătoare și inacceptabile” în Uniunea Europeană. În urma reacțiilor publice și a presiunii exercitate de autorități, platforma X a anunțat introducerea unor restricții tehnice menite să împiedice modificarea imaginilor cu persoane reale în scopuri sexualizate, indiferent de tipul de abonament utilizat.

Reprezentanții companiei au precizat că au eliminat toate imaginile cu conținut sexual generate prin Grok, inclusiv cele care implicau minori, și că au suspendat definitiv conturile utilizatorilor implicați în astfel de activități. Platforma susține că acționează ferm împotriva conținutului ilegal și că este dispusă să colaboreze cu autoritățile competente ori de câte ori este necesar.

Cazul Grok nu este investigat exclusiv la nivelul Uniunii Europene. Autorități din mai multe state, printre care Franța, Marea Britanie, Germania și Australia, analizează la rândul lor utilizarea aplicației. În anumite țări asiatice, serviciul a fost interzis complet. În acest context, Comisia Europeană a solicitat informații suplimentare platformei X în baza Digital Services Act (DSA).

În cazul în care ancheta va confirma încălcări ale legislației europene, platforma X riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale globale anuale. Nu este prima sancțiune aplicată companiei de către autoritățile europene. În decembrie anul trecut, Comisia Europeană a amendat platforma cu 120 de milioane de euro pentru practici considerate înșelătoare, legate de sistemul de verificare a conturilor și de publicitate.