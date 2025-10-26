Un activist conservator din SUA dă în judecată Google pentru că un model AI al companiei ar fi generat informații „extrem de false” despre el

Activistul conservator Robby Starbuck a dat în judecată Google, susținând că sistemele de inteligență artificială ale gigantului tehnologic au generat informații „extrem de false” despre el, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Starbuck a declarat în procesul intentat la tribunalul statului Delaware că sistemele de inteligență artificială ale Google l-au numit în mod fals „violator de copii” și „agresor sexual în serie” ca răspuns la întrebările utilizatorilor și au transmis declarații defăimătoare către milioane de utilizatori.

Purtătorul de cuvânt al Google, Jose Castaneda, a declarat că majoritatea acuzațiilor erau legate de „halucinații” eronate ale modelului lingvistic Bard al Google, pe care compania a încercat să le remedieze în 2023.

„Halucinațiile sunt o problemă binecunoscută pentru toate modelele lingvistice mari, pe care le dezvăluim și ne străduim să le minimizăm”, a spus Castaneda. „Dar, după cum știe toată lumea, dacă ești suficient de creativ, poți determina un chatbot să spună ceva înșelător”.

Starbuck este cunoscut mai ales pentru opoziția sa față de inițiativele de diversitate, echitate și incluziune.

„Nimeni, indiferent de convingerile politice, nu ar trebui să experimenteze vreodată acest lucru”, a declarat el într-un comunicat referitoar la proces. „Acum este momentul ca noi toți să cerem o IA transparentă și imparțială, care să nu poată fi folosită ca armă pentru a face rău oamenilor.”

Starbuck a făcut acuzații similare împotriva Meta Platforms într-un proces separat în aprilie. Starbuck și Meta au soluționat disputa în august, iar Starbuck a oferit companiei consultanță în probleme legate de IA în cadrul acordului.

Procesul intentat de Starbuck menționează, de asemenea, că chatbotul Gemma al Google a răspândit acuzații false de agresiune sexuală împotriva lui în august, pe baza unor surse fictive. Starbuck a susținut, de asemenea, că chatbotul a afirmat că el a comis abuzuri asupra soției, a participat la revoltele din 6 ianuarie de la Capitol și a apărut în dosarele lui Jeffrey Epstein, printre altele.

Starbuck a declarat că a fost abordat de persoane care au crezut unele dintre acuzațiile false și că acestea ar putea duce la amenințări crescute la adresa vieții sale, menționând recentul asasinat al activistului conservator Charlie Kirk.

Activistul a solicitat instanței despăgubiri de cel puțin 15 milioane de dolari.