China ar putea avea în curând un al doilea producător capabil să fabrice cipuri pe tehnologie de fabricație de 7 nanometri (7 nm), un pas important în eforturile Beijingului de a-și consolida independența tehnologică.

Grupul chinez Hua Hong a dezvoltat tehnologii avansate de fabricație care pot fi utilizate inclusiv pentru cipuri destinate inteligenței artificiale, au declarat patru persoane familiarizate cu proiectul, citate de Reuters.

Divizia de producție pe bază de contract a grupului, Huali Microelectronics, pregătește introducerea acestei tehnologii de fabricație de 7 nanometri la fabrica sa din Shanghai. Dacă proiectul va intra în producție, Huali ar deveni al doilea producător chinez capabil să fabrice cipuri pe tehnologie de 7 nm, după SMIC, care este în prezent singura companie din China cu astfel de capabilități.

Hua Hong este, de altfel, al doilea cel mai mare producător de semiconductori din China.

Presiunea geopolitică accelerează dezvoltarea industriei

Progresul vine într-un moment în care Beijingul încearcă să reducă dependența de tehnologiile occidentale, iar industria semiconductorilor a devenit un element central al acestei strategii.

Dezvoltarea are loc după ce Washingtonul a relaxat parțial unele restricții privind exporturile de tehnologie anul trecut, permițând companiei Nvidia să vândă în China a doua sa cea mai puternică generație de cipuri pentru inteligență artificială. Chiar și în aceste condiții, autoritățile chineze încurajează companiile locale să utilizeze alternative dezvoltate în China, în încercarea de a reduce dependența de furnizori străini.

Huawei ar fi implicată în proiect

Potrivit a trei dintre sursele citate de Reuters, Huawei Technologies a colaborat cu Hua Hong la dezvoltarea tehnologiei de fabricație de 7 nm.

Atât Hua Hong Group, cât și Huali, compania soră Hua Hong Semiconductor, dar și Huawei nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Reuters nu a putut stabili cum a reușit Hua Hong să obțină această capacitate tehnologică, care este eficiența procesului de fabricație sau ce furnizori de echipamente au fost implicați. Dezvoltarea tehnologiei de 7 nanometri de către Hua Hong nu a mai fost relatată anterior, potrivit agenției.

Testele au început anul trecut

Cercetarea pentru tehnologia de 7 nm la Hua Hong Fab 6, cea mai avansată dintre cele șapte fabrici ale grupului, a început anul trecut.

Proiectul ar fi beneficiat și de sprijinul unor furnizori chinezi de echipamente, inclusiv SiCarrier, o companie susținută de Huawei, care și-a testat echipamentele într-o unitate din Shenzhen anul trecut, potrivit unei alte surse.

SiCarrier nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Inițiativa a urmat unui anunț făcut în decembrie de Hua Hong Semiconductor, care a declarat că intenționează să achiziționeze un pachet majoritar în Huali și să atragă 7,56 miliarde de yuani (aproximativ 1,1 miliarde de dolari) pentru modernizarea tehnologică și activitățile de cercetare ale fabricii.

Primele cipuri ar putea fi dezvoltate de Biren

Planurile actuale prevăd o capacitate inițială de producție de câteva mii de wafer-e pe lună până la finalul acestui an, cu posibilitatea extinderii ulterioare a producției, potrivit a două dintre surse.

Designerul chinez de GPU Biren utilizează deja linia de producție de 7 nm a Huali pentru etapa de „tape-out”, procesul prin care designul unui cip este transformat într-un prototip fizic pentru testare înainte de producția în masă.

Compania Biren a fost inclusă pe lista neagră comercială a SUA în 2023, pierzând accesul la serviciile de producție oferite de TSMC. Nici Biren nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Randamentul producției rămâne o provocare

În prezent, SMIC este singura companie chineză care produce cipuri pe tehnologie de fabricație de 7 nm, utilizând echipamente de litografie cu imersie furnizate de compania olandeză ASML. Analiștii spun însă că randamentul producției — numărul de cipuri funcționale obținute dintr-un wafer de siliciu — rămâne relativ scăzut.

ASML a declarat că nu comentează întrebări legate de livrările de echipamente.

În cadrul grupului Hua Hong, fabrica Fab 6 produce în prezent cipuri logice folosind procese de 22 nm și 28 nm, potrivit informațiilor de pe site-ul companiei. O altă unitate, Fab 5, utilizează tehnologii mai mature, între 40 nm și 55 nm.