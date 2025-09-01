De ce Forțele Aeriene ale Finlandei încă folosesc svastica pe steaguri și ce măsuri a anunțat guvernul de la Helsinki?

Odată cu intrarea în alianța nord-atlantică, Finlanda, cel mai recent membru NATO, a anunțat că pregătește eliminarea svasticilor de pe unele steaguri ale Forțelor Aeriene, pentru a evita situațiile incomode cu aliații occidentali și vizitatorii străini. Decizia vine după ce simbolul, asociat în secolul XX cu teroarea nazistă, a ridicat semne de întrebare în rândul partenerilor internaționali, relatează DefenseNews.

Svastica a fost adoptată de Forțele Aeriene finlandeze încă din 1918, la scurt timp după obținerea independenței de sub Imperiul Rus. Primele avioane militare finlandeze purtau acest simbol albastru pe fundal alb, după ce au fost donate de un conte suedez, pe nume Eric von Rosen.

Oficialii finlandezi subliniază că simbolul nu are nicio legătură cu Germania nazistă, deși Finlanda a fost aliată cu al Treilea Reich în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În plus, Von Rosen, explorator aristocrat și etnograf, era cumnatul lui Hermann Goering, pilot german decorat în Primul Război Mondial și membru marcant al Partidului Nazist, care a condus ulterior Luftwaffe în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

O schimbare necesară după aderarea la NATO

Planul de înlocuire a steagurilor a fost inițiat încă din 2023, anul aderării Finlandei la NATO, pentru a reflecta mai bine identitatea actuală a Forțelor Aeriene, însă nu a fost pus în aplicare până acum.

„Am fi putut continua cu acest steag, dar uneori apar situații incomode cu vizitatori străini. Poate ar fi înțelept să trăim în concordanță cu vremurile”, a declarat colonelul Tomi Böhm, șeful Forțelor de Apărare Aeriană din Karelia.

Teivo Teivanen, profesor de politică mondială la Universitatea din Helsinki, explică faptul că modelul actual al steagurilor cu svastică, introduse în anii 1950, sunt încă utilizate de patru unități ale Forțelor Aeriene. Totodată, el menționează că Germania și alte țări occidentale percep svastica ca un simbol negativ, iar Finlanda trebuie să se integreze în structurile NATO.

Cum vor arăta noile steaguri

Noile steaguri vor fi decorate cu un vultur și vor fi folosite la parade, ceremonii locale și evenimente militare. „Emblema tradițională Von Rosen cu svastică, folosită din 1918, a fost deja eliminată de pe majoritatea celorlalte embleme în reformele anterioare, așa că eliminarea ultimelor sale variante de pe steagurile unităților este o continuare logică a acestui proces”, se arată într-un comunicat oficial al Forțelor de Apărare.

Reacții și percepții internaționale

Schimbarea survine după mai multe incidente diplomatice. În 2021, unități ale Forțelor Aeriene germane au refuzat să participe la o ceremonie finală în Lapland după ce au aflat că svasticile finlandeze vor fi afișate.

În prezent, autoritățile finlandeze consideră că înlocuirea simbolului va facilita colaborarea cu țări precum Germania, Olanda sau Franța, unde svastica este percepută exclusiv negativ.