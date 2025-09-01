FOTO Prima imagine oficială cu un avion Mirage 2000 din dotarea Ucrainei, publicată de președintele Zelenski / Ce detalii interesante dezvăluie

După livrarea din februarie 2025, avionul Mirage 2000, de fabricație franceză, a fost prezentat oficial pentru prima dată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia Zilei Aviației Ucrainene, potrivit The Aviationist.

Într-o postare pe rețelele sociale, Zelenski a mulțumit Franței pentru sprijinul acordat, publicând o fotografie cu avionul Mirage 2000-5F în zbor la joasă altitudine. Avionul își păstrează camuflajul francez original, dar are însemnele Ucrainei, în timp ce alte însemne au fost estompate.

Avionul nu este înarmat în imagine, deși se observă că are capacitatea de a transporta două rachete aer-aer MICA-IR (sistem de ghidare pasiv cu infraroșu) și două rachete MICA-EM (ghidare prin radar activ) și este, de asemenea, echipat cu rezervoare externe de combustibil vopsite în culorile drapelului ucrainean.

O modificare notabilă este eliminarea sondei de realimentare în zbor, deoarece aceasta este o capacitate pe care Ucraina nu se așteaptă să o utilizeze în acest moment.

Transferul acestor avioane a fost anunțat pentru prima dată de Franța în iunie 2024. Ministrul francez al Apărării, Sebastien Lecornu, a confirmat livrarea primelor avioane de luptă pe 6 februarie 2025, iar Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat „prima misiune de luptă înregistrată” a avionului Mirage pe 7 martie, când acesta a interceptat cu succes o rachetă de croazieră rusească.

Potrivit mass-mediei ucrainene, Mirage 2000-5F este utilizat atât pentru misiuni de apărare aeriană, cât și pentru misiuni de atac. Deși numărul exact de avioane transferate nu este cunoscut, Franța s-a angajat să furnizeze șase avioane de vânătoare Mirage 2000-5F în primul trimestru al anului 2025. S-a raportat că unul dintre aceste avioane a fost pierdut pe 22 iulie, după ce a avut loc o defecțiune în timpul unei misiuni de seară, forțând pilotul să se catapulteze.

Înainte de livrare, Franța a anunțat că aeronava va fi modificată cu capacități de luptă aer-sol pentru a integra armele deja utilizate de Ucraina, cum ar fi rachetele de croazieră lansate din aer SCALP-EG și bombele ghidate AASM Hammer.

Deși avioanele Mirage 2000 nu sunt considerate arme formidabile, ele sunt o adăugire binevenită la Forțele Aeriene ale Ucrainei, oferind un alt avion multirol de generația a 4-a cu performanțe bune.