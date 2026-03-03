Traficul aerian dintre București și mai multe destinații din Orientul Mijlociu a fost serios afectat marți dimineață. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că 28 de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni, în contextul conflictului din regiune.

Este vorba despre 15 plecări și 13 sosiri, potrivit listei publicate de CNAB. Decizia a fost luată „ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu”, au transmis reprezentanții companiei, potrivit Mediafax.

Sunt vizate curse către și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Amman și Manama, operate de mai multe companii aeriene, inclusiv Tarom, El Al Israel Airlines, Flydubai, Wizz Air Malta, Ryanair, Qatar Airways, HiSky Europe, Fly One România și Anima Wings Aviation.

Zborurile anulate – lista completă

Compania ANIMA WINGS AVIATION S.A.

AWG760 – 03.03.2026 07:00:00 – D – AL MAKTOUM

AWG700 – 03.03.2026 07:40:00 – D – BEN GURION

AWG701 – 03.03.2026 14:55:00 – A – BEN GURION

AWG761 – 03.03.2026 18:15:00 – A – AL MAKTOUM

Compania EL AL-ISRAEL AIRLINES

ELY573 – 03.03.2026 09:45:00 – A – BEN GURION

ELY574 – 03.03.2026 11:00:00 – D – BEN GURION

ELY571 – 03.03.2026 20:35:00 – A – BEN GURION

ELY572 – 03.03.2026 21:45:00 – D – BEN GURION

Compania FLY ONE ROMANIA

FOE7809 – 03.03.2026 18:40:00 – D – BEN GURION

Compania FLYDUBAI

FDB1709 – 03.03.2026 07:00:00 – A – DUBAI INTL

FDB1710 – 03.03.2026 08:00:00 – D – DUBAI INTL

FDB1797 – 03.03.2026 13:55:00 – A – DUBAI INTL

FDB1798 – 03.03.2026 15:00:00 – D – DUBAI INTL

Compania HISKY EUROPE

HYS7289 – 03.03.2026 08:30:00 – D – MUHARRAQ BAHRAIN INTL

HYS235 – 03.03.2026 21:00:00 – D – BEN GURION

Compania QATAR AIRWAYS

QTR219 – 03.03.2026 06:40:00 – A – HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

QTR220 – 03.03.2026 10:40:00 – D – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

QTR221 – 03.03.2026 13:20:00 – A – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

Compania RYANAIR

RYR5101 – 03.03.2026 05:45:00 – D – QUEEN ALIA INTL

RYR5100 – 03.03.2026 11:55:00 – A – QUEEN ALIA INTL

Compania TAROM

ROT156 – 03.03.2026 03:05:00 – A – BEN GURION

ROT155 – 03.03.2026 20:45:00 – D – BEN GURION

Compania WIZZ AIR MALTA

WMT3268 – 03.03.2026 00:40:00 – A – DUBAI INTL

WMT3257 – 03.03.2026 05:45:00 – D – BEN GURION

WMT3269 – 03.03.2026 12:00:00 – D – BEN GURION

WMT3258 – 03.03.2026 12:15:00 – A – BEN GURION

WMT3267 – 03.03.2026 13:15:00 – D – DUBAI INTL

WMT3270 – 03.03.2026 18:30:00 – A – BEN GURION

Situația rămâne fluidă, iar autoritățile aeroportuare recomandă pasagerilor să verifice în timp real statusul zborurilor direct la compania aeriană sau pe site-ul Aeroportului Otopeni, înainte de a se deplasa la aeroport.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să producă efecte în lanț asupra traficului aerian internațional, inclusiv asupra curselor operate din și către România.