Cercetătorii israelieni speră să rescrie pagini cruciale din istoria evreilor cu ajutorul unui instrument de transcriere bazat pe inteligență artificială, capabil să descifreze sute de mii de manuscrise vechi de o mie de ani, relatează Reuters.

Proiectul, numit MiDRASH, a încărcat deja în sistem întreaga arhivă digitală a Cairo Geniza, cea mai mare colecție de documente evreiești medievale din lume, fapt care oferă pentru prima dată acces rapid la un material istoric considerat până acum imposibil de parcurs în totalitate.

Un model AI antrenat special pentru a citi manuscrise vechi

Deși colecția, cu peste 400.000 de documente, este disponibilă online în format imagistic, doar o parte infimă a fost catalogată și transcrisă. Multe texte sunt fragmente dezordonate, rupte din manuscrise mai mari, iar aproximativ 90% nu au o transcriere accesibilă cercetătorilor.

Cu ajutorul unui model AI antrenat special pentru a citi manuscrise vechi în ebraică, arabă, aramaică și idiș, echipa poate acum să identifice nume, termeni sau conexiuni istorice în câteva secunde și să reconstituie documente întregi din bucăți aparent fără legătură.

„Încercăm continuu să îmbunătățim abilitatea mașinii de a descifra scrieri antice”, explică Daniel Stokl Ben Ezra, cercetător la École Pratique des Hautes Études din Paris și unul dintre coordonatorii proiectului. Progresul, conform specialiștilor, este deja vizibil.

Instrumentul poate transcrie texte dificile, iar versiunile finale sunt verificate de specialiști, ceea ce asigură atât acuratețea materialelor, cât și perfecționarea continuă a modelului AI.

O uriașă arhivă va fi accesibilă publicului larg

Proiectul, finanțat de European Research Council, folosește baza digitală a Bibliotecii Naționale a Israelului și reunește experți din mai multe universități și institute internaționale. Scopul este transformarea acestei uriașe arhive medievale într-o resursă accesibilă nu doar istoricilor, ci și publicului larg, odată cu apariția unor instrumente moderne de traducere capabile să facă textele inteligibile pentru neinițiați.

Un exemplu recent de document transcris este o scrisoare din secolul al XVI-lea, redactată în idiș de Rachel, o văduvă din Ierusalim, către fiul ei din Egipt. Pe marginea paginii se află și răspunsul acestuia, un mesaj tulburător despre încercările sale de a supraviețui unei epidemii care devasta Cairo la acel moment.

Geniza a fost studiată fără oprire timp de peste o sută de ani

Geniza din Cairo provine din sinagoga Ben Ezra, un lăcaș medieval unde documentele vechi erau depozitate înainte de a fi îngropate ritualic. Clima uscată a încăperii a conservat excepțional hârtia, păstrând pentru posteritate informații despre viața cotidiană, disputele rabinice, comerț, administrație și cultura evreiască dintr-unul dintre marile centre ale lumii medievale. În perioada în care Cairo a depășit Damascul și Bagdadul ca centru comercial și intelectual, comunitatea evreiască era în plină expansiune, alimentată inclusiv de refugiați din Spania creștinată.

Printre cei care au frecventat sinagoga și ale căror manuscrise au sfârșit în Geniza se numără și marele filozof evreu Maimonide, medic al familiei lui Saladin. O parte dintre documentele sale au supraviețuit chiar în această arhivă.

Descoperită de cercetători la sfârșitul secolului al XIX-lea, Geniza a fost studiată fără oprire timp de peste o sută de ani, însă volumul ei enorm a făcut ca o mare parte să rămână neatinsă. AI-ul schimbă acum această realitate.

„Posibilitatea de a reconstrui trecutul, de a crea un fel de Facebook al Evului Mediu, este chiar în fața ochilor noștri”, spune Stokl Ben Ezra.