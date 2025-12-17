În următorii cinci ani, se vor investi peste 5 trilioane de dolari în centrele de date și infrastructura pentru inteligență artificială (IA) la nivel mondial, dar pentru a obține un randament de 10% din cheltuieli ar fi nevoie de venituri anuale de aproximativ 650 de miliarde de dolari, potrivit unui raport JPMorgan Chase, citat de TomsHardware. Raportul băncii de investiții relevă că obținerea unui astfel de randament reprezintă aproximativ 0,58% din PIB-ul global.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

JPMorgan Chase este astăzi una dintre cele mai importante firme de servicii financiare la nivel mondial, cunoscută pentru serviciile de investment banking, gestionarea activelor și serviciile bancare pentru consumatori.

Probleme serioase de finanțare pentru construirea centrelor de date

Se preconizează că necesarul anual de finanțare pentru centrele de date va crește de la aproximativ 700 de miliarde de dolari în 2026 la peste 1,4 trilioane de dolari până în 2030. Deși companiile de centre de date generează în prezent peste 700 de miliarde de dolari în fluxul de numerar operațional anual și reinvestesc aproximativ 500 de miliarde de dolari în cheltuieli de capital, acest lucru nu va fi suficient.

Analiza prevede că finanțarea prin îndatorare va contribui cu aproximativ 150 de miliarde de dolari pe o perioadă de cinci ani. Piețele obligațiunilor ar putea furniza 300 de miliarde de dolari pentru finanțarea AI și a centrelor de date numai în anul următor, totalizând 1,5 trilioane de dolari pe o perioadă de cinci ani.

Chiar și cu aceste surse variate, JPMorgan identifică un deficit de finanțare de 1,4 trilioane de dolari, care va necesita probabil credite private și, potențial, un sprijin guvernamental sporit, în special dacă se intensifică preocupările legate de apărarea națională în jurul AI.

Profitabilitatea investițiilor, o țintă foarte greu de atins

Raportul J.P. Morgan sugerează că industria AI trebuie să realizeze venituri anuale de 650 de miliarde de dolari pentru a oferi un randament de 10% al investițiilor pe care companiile sunt de așteptat să le facă până în 2030. Raportul, distribuit de analistul Max Weinbach pe social media, echivalează acest lucru cu o plată lunară recurentă suplimentară de 34,72 dolari de la aproximativ 1,5 miliarde de utilizatori activi din întreaga lume pe termen nelimitat.

Deși suma estimată va fi în continuare împărțită între utilizatori individuali, corporativi și guvernamentali, acesta rămâne totuși un număr imens de abonați plătitori, mai ales că mulți consumatori nu sunt încă convinși de utilitatea computerelor și smartphone-urilor cu inteligență artificială (IA).

Consumul astronomic de energie, o altă piedică majoră

Scenariul de bază al JPMorgan prevede construirea unei capacități de 122 gigawați pentru centrele de date între 2026 și 2030, determinată de ceea ce raportul descrie ca fiind o cerere „astronomică” de putere de calcul. Cu toate acestea, constrângerile legate de energie reprezintă un obstacol semnificativ. Termenele de livrare actuale pentru turbinele pe gaz natural s-au extins la trei sau patru ani, în timp ce centralele nucleare necesită, în mod tradițional, peste un deceniu pentru a fi construite.

„Adăugarea a 150 GW de energie electrică în timp util este o provocare remarcabilă, în special având în vedere cerințele de modernizare a rețelei”, se arată în raport.

Paralela cu industria telecomunicațiilor arată că potențialele venituri nu ar putea să justifice continuarea investițiilor

Raportul sugerează că creșterea AI nu va fi constantă și că ar putea întâmpina aceeași problemă care a afectat industria telecomunicațiilor atunci când a început să construiască infrastructura de fibră optică. „Cea mai mare teamă a noastră ar fi repetarea experienței din domeniul telecomunicațiilor și al construcției de fibră optică, unde curba veniturilor nu s-a materializat într-un ritm care să justifice continuarea investițiilor.” Deși OpenAI ar fi atins deja un venit anualizat de 20 de miliarde de dolari, iar Anthropic vizează un venit de 26 de miliarde de dolari până în 2026, acestea sunt doar rapoarte sau obiective ale unor companii individuale și nu s-au tradus încă în profituri nete.

În plus, raportul a subliniat, de asemenea, că o descoperire neașteptată ar putea duce la o supracapacitate, ceea ce reprezintă, de asemenea, un risc pentru industrie. Supracapacitatea centrelor de calcul este situația în care vom avea centre de date AI masive, care costă miliarde de dolari, care vor sta nefolosite deoarece nu există suficientă cerere pentru a le alimenta.

Deși raportul nu a ridicat problema adesea discutată a bulei AI, acesta este unul dintre scenariile pe care mulți experți le evidențiază. Și dacă bula AI se sparge, chiar și companiile care nu sunt direct legate de tehnologiile AI vor fi afectate de prăbușire, expunând aproape 20 de trilioane de dolari în capitalizare de piață.

Totuși, raportul J.P. Morgan nu este în totalitate pesimist; acesta menționează că „indiferent de situație, chiar dacă totul funcționează, vor exista câștigători spectaculoși și, probabil, și pierzători la fel de spectaculoși, având în vedere capitalul implicat și dinamica de tip «câștigătorul ia totul» a unor părți ale ecosistemului AI”. Acest lucru înseamnă că, chiar dacă bula AI nu se prăbușește, am putea totuși să asistăm la eșecuri masive ale unora dintre cei mai mari jucători din industria AI de astăzi.