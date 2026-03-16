
Vera, chatbotul AI francez care combate dezinformarea

Redacția TechRider
16 martie 2026
chatbot-ai-vera
Sursa foto: X.com / Vera.ai
Un ONG francez, LaReponse.tech, a lansat în noiembrie 2024 Vera, un chatbot bazat pe inteligență artificială dedicat verificării faptelor, relatează France 24, citat de Rador Radio România.

Aplicația, disponibilă gratuit, a primit peste 500.000 de întrebări de la utilizatorii din Franța și Africa de Vest, iar în luna martie 2026, în contextul alegerilor municipale din Franța, se estimează între 60.000 și 140.000 de întrebări.

Vera a fost creată după alegerile legislative franceze din 2024, marcate de un val masiv de dezinformare, pentru a oferi răspunsuri din surse fiabile și verificate. Co-fondatorul Florian Gauthier explică că aplicația accesează în timp real o bază de date cu 500 de surse diferite, inclusiv organisme de fact-checking recunoscute internațional și instituții media evaluate conform standardelor Journalism Trust Initiative.

Utilizatorii pot adresa întrebări prin WhatsApp, Instagram sau prin apel telefonic. Spre deosebire de inteligența artificială obișnuită, Vera nu inventează informații; dacă nu poate găsi surse de încredere, răspunde simplu că nu există date fiabile pentru întrebare.

De exemplu, în cazul acuzațiilor de fraudă la alegerile prezidențiale americane din 2020, Vera a indicat că acestea „nu au fost dovedite”, furnizând linkuri către surse verificate, precum AFP Factuel.

Aplicația nu verifică încă deepfake-urile video sau imagine, dar poate analiza afirmațiile scrise sau rostite. Vera garantează anonimatul utilizatorilor și nu stochează date personale.

Prin acest proiect, LaReponse.tech urmărește să ofere cetățenilor un instrument rapid și sigur pentru combaterea dezinformării, bazat pe standarde jurnalistice riguroase și surse verificate.

