FT: China analizează achiziția startup-ului de inteligență artificială Manus de către Meta

Redacția TechRider
8 ianuarie 2026
manus ai
Sursa foto: Lalrammawii Lalrammawii | Dreamstime.com
Autoritățile chineze analizează achiziția de către Meta în valoare de 2 miliarde de dolari a startup-ului de inteligență artificială Manus pentru posibile încălcări ale controlului tehnologic, relatează Financial Times, citând două persoane familiarizate cu acest subiect, potrivit Reuters.

Oficialii ministerului comerțului chinez au început să evalueze dacă relocarea personalului și a tehnologiei Manus în Singapore și vânzarea ulterioară către Meta necesită o licență de export în conformitate cu legislația chineză.

Deși examinarea se află în stadiul preliminar și s-ar putea să nu conducă la o anchetă oficială, necesitatea unei licențe ar putea oferi Beijingului o cale de a influența tranzacția, inclusiv, în cazuri extreme, de a încerca să forțeze părțile să renunțe la acord.

Meta a achiziționat Manus luna trecută, când o sursă familiarizată cu problema a declarat pentru Reuters că tranzacția evaluează firma cu sediul în Singapore la o valoare cuprinsă între 2 și 3 miliarde de dolari.

Manus a devenit viral la începutul acestui an pe X după ce a lansat ceea ce a susținut a fi primul agent AI general din lume, capabil să ia decizii și să execute sarcini în mod autonom, cu mult mai puține solicitări decât chatboții AI, cum ar fi ChatGPT și DeepSeek.

