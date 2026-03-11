Utilizarea intensă a chatboturilor și a altor instrumente de inteligență artificială (AI) la birou poate provoca epuizare cognitivă, fenomen denumit „AI brain fry”, arată un studiu al cercetătorilor de la Universitatea Harvard, citat de Euronews.com.

Cercetătorii au analizat peste 1.400 de angajați cu normă întreagă din companii mari din Statele Unite. Aproximativ 14% dintre participanți au declarat că, după interacțiuni prelungite cu AI, simt o stare de „ceață mentală”, caracterizată prin dificultăți de concentrare, procesare mai lentă a informațiilor și decizii întârziate.

Sursele oboselii

Monitorizarea și verificarea rezultatelor generate de AI sunt printre cele mai solicitante activități. Angajații care supraveghează constant output-ul sistemelor AI au raportat 12% mai multă oboseală mentală decât cei care nu desfășoară astfel de sarcini.

Studiul arată că productivitatea începe să scadă atunci când un angajat folosește mai mult de trei instrumente AI simultan, iar cei care experimentează „AI brain fry” fac cu 39% mai multe greșeli importante decât colegii lor.

Nu toate interacțiunile cu AI sunt stresante

Cercetătorii subliniază că AI poate reduce epuizarea profesională atunci când preia sarcini repetitive sau administrative. Problemele apar mai ales când angajații trebuie să gestioneze simultan mai multe sisteme AI și să verifice constant rezultatele acestora.

Pe măsură ce companiile adoptă tot mai multe sisteme autonome, fenomenul „AI brain fry” ar putea deveni tot mai frecvent în mediul profesional.