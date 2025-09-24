VIDEO Asistentul AI al Google va ajunge și pe televizoare / Gemini va fi prezent pe Google TV

Gemini, chatbot-ul AI al Google, va ajunge și pe televizoare, după ce compania a anunțat că va introduce asistentul cu inteligență artificială pentru Google TV. Când va fi complet implementată, această extindere a Gemini pe o nouă platformă va aduce AI-ul Google pe peste 300 de milioane de dispozitive active Google TV și alte dispozitive cu sistem de operare Android TV, titrează TechCrunch.

Gemini poate ajuta la alegerea unui film sau serial

În ceea ce privește întrebările legate de televizor, Google sugerează că Gemini AI ar putea fi utilizat pentru a ajuta persoanele cu interese diferite să se pună de acord asupra unui program pe care să-l urmărească împreună sau pentru a vă pune la curent cu ceea ce ați ratat într-un sezon anterior al unui serial preferat.

Sursa foto: Google

De asemenea, putem apela la Gemini pentru a ne ajuta să găsim un film sau un serial atunci când nu vă amintiți titlul sau pentru a întreba despre recenziile unui titlu, pentru a vă ajuta să determinați dacă merită să îl urmăriți. Cu toate acestea, deoarece este vorba de Gemini, puteți pune și orice alt tip de întrebare, la fel cum ați putea face cu chatbot-ul AI de pe smartphone.

De exemplu, copiii și părinții ar putea folosi AI pentru a obține ajutor la teme sau pentru a găsi idei pentru proiecte școlare, familiile ar putea folosi Gemini pentru a-și planifica următoarea vacanță, iar utilizatorii individuali ar putea folosi AI pentru a învăța singuri o nouă abilitate, printre altele.

Sursa foto: Google

Lansarea Gemini pe Google TV începe astăzi cu seria TCL QM9K. Mai târziu în cursul anului, Gemini va ajunge pe:

Google TV Streamer;

modelele Hisense U7, U8 și UX din 2025;

modelele TCL QM7K, QM8K și X11K din 2025.