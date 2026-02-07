Google intenționează să își dubleze cheltuielile de capital în acest an, până la aproximativ 185 de miliarde de dolari, într-un context în care creșterea solidă a afacerilor din publicitate și cloud îi oferă resursele financiare necesare pentru a accelera investițiile în inteligența artificială.

Informația a fost publicată de Financial Times, după anunțurile făcute de compania-mamă Alphabet. Potrivit estimărilor revizuite, Alphabet anticipează cheltuieli de capital cuprinse între 175 și 185 de miliarde de dolari în 2026, mult peste așteptările analiștilor, care mizau pe un nivel de aproximativ 120 de miliarde de dolari.

Doar în trimestrul al patrulea, investițiile de capital aproape s-au dublat față de anul precedent, ajungând la 27,9 miliarde de dolari, ceea ce a dus cheltuielile totale din 2025 la 91,4 miliarde de dolari.

Google a câștigat teren în competiția globală pentru dezvoltarea AI în ultimele luni, prin lansarea noilor modele Gemini, folosindu-și atât veniturile consistente, cât și cipurile dezvoltate intern pentru a recupera decalajul față de rivali precum OpenAI. Directorul executiv Sundar Pichai a subliniat că ritmul accelerat al investițiilor este susținut de creșterea puternică a profitului și a fluxului de numerar, alimentate de veniturile din publicitate și de cererea tot mai mare pentru servicii de inteligență artificială în cloud.

„Cheltuielile noastre de capital din acest an sunt orientate spre viitor. Cererea pe care o vedem pentru serviciile noastre, precum și nevoile de investiții în Google DeepMind și în infrastructura cloud, sunt excepțional de puternice”, a declarat Pichai.

Acesta a adăugat că, în pofida investițiilor masive în centre de date și în cipurile AI personalizate TPU, cererea din partea laboratorului de cercetare DeepMind și a clienților comerciali este așteptată să depășească în continuare capacitatea de calcul disponibilă.

Anunțurile privind creșterea cheltuielilor au fost primite cu prudență de investitori. Acțiunile Alphabet au scăzut cu 2,5% în tranzacțiile premergătoare deschiderii pieței de joi, pe fondul temerilor legate de o posibilă bulă investițională în sectorul AI, unde fluxurile de numerar investite cresc mult mai rapid decât veniturile generate.

Reacțiile pieței au fost mixte și în cazul altor giganți tehnologici. După ce Microsoft a anunțat recent cheltuieli de capital estimate la peste 140 de miliarde de dolari pentru acest an, acțiunile sale au scăzut cu peste 10%. În schimb, Meta a înregistrat creșteri bursiere, chiar dacă a prognozat investiții anuale de 135 de miliarde de dolari, reușind să convingă investitorii că AI-ul îmbunătățește eficiența publicității.

Din punct de vedere financiar, Alphabet a raportat rezultate peste așteptări. Venitul net al Google a crescut cu 30% în trimestrul al patrulea, până la 34,5 miliarde de dolari, comparativ cu estimările analiștilor de 31,9 miliarde de dolari. Profitul total al grupului pentru 2025 s-a ridicat la 132 de miliarde de dolari.

Veniturile trimestriale au urcat cu 18%, până la 113,8 miliarde de dolari, depășind prognoza medie de 111,3 miliarde de dolari, iar vânzările anuale ale Alphabet au depășit pentru prima dată pragul de 400 de miliarde de dolari.