VIDEO Joburile remote, pe cale de dispariție din cauza AI, avertizează un cofondator al Google DeepMind

Munca la distanță este considerată în mod tradițional ca fiind simbolul suprem al libertății și flexibilității în carieră. Dar ce se va întâmpla dacă, în doar câțiva ani, toate acestea sunt pe cale să se schimbe?

Acesta este avertismentul lui Shane Legg, cofondator al Google DeepMind Lab și recunoscut pentru introducerea și conducerea cercetărilor în domeniul AGI (inteligența artificială generală), într-un recent podcast găzduit de profesoara Hannah Fry. El a prezis că AI ar putea pune în pericol de dispariție multe locuri de muncă remote, așa cum le cunoaștem, scrie Forbes.

„Cred că în următorii ani vom vedea cum sistemele de IA vor trece de la a fi instrumente foarte utile la a prelua o sarcină mai mare în ceea ce privește efectuarea de lucrări cu adevărat valoroase din punct de vedere economic”, a prevăzut directorul Google.

„Și cred că va fi destul de inegal. Se va întâmpla mai repede în anumite domenii decât în altele”.

Ca exemplu, Legg a ilustrat un scenariu în care o companie are o echipă de 100 de ingineri software. În noua lume a muncii, însă, echipa respectivă ar fi redusă semnificativ, cu aproximativ 80 de concedieri, ajungând la 20 de ingineri. Apoi, cei 20 rămași ar folosi instrumente avansate de IA pentru a-i ajuta în munca lor.

Ilustrația frapantă a atras atenția pe internet, videoclipul viralizându-se și ajungând la aproape un milion de vizualizări pe YouTube.

Ceea ce este îngrijorător este că acest viitor este la doar câțiva ani distanță, conform previziunilor lui Legg. În 2020, Forumul Economic Mondial a prognozat că „revoluția roboților” va crea 97 de milioane de locuri de muncă și va înlocui 85 de milioane de roluri existente.

Cu toate acestea, cel mai recent raport Future of Jobs 2025 al WEF aproape dublează această cifră, ajungând la 170 de milioane de noi locuri de muncă create, în mare parte datorită AI, dar și datorită macro-tendințelor precum „tranziția verde și schimbările economice și demografice”, notează raportul.

De asemenea, raportul subliniază că aproximativ patru din zece competențe pe care le recunoaștem astăzi vor fi înlocuite și nu vor mai fi considerate relevante pentru angajatori până în 2030, adică peste doar patru ani.

Ce joburi remote sunt cele mai expuse riscului din cauza IA?

Legg a continuat să afirme în interviul cu Fry că el crede că IA va trece de la a fi doar un instrument foarte util la a face o muncă cu adevărat semnificativă și productivă. „IA va deveni mult mai serioasă”, a spus el.

Co-fondatorul DeepMind anticipează că anumite tipuri de muncă la distanță fie nu vor mai exista, fie vor deveni mai expuse și vor risca să dispară, cererea scăzând semnificativ. De exemplu:

Ingineri și dezvoltatori software începători, absolvenți și juniori Matematicieni Analisti de date Analisti de afaceri Analisti de piață Scriitori tehnici Munca de cunoaștere back-office, raportare și asistenți virtuali

Ca regulă generală, Legg observă că orice loc de muncă care poate fi îndeplinit exclusiv cu ajutorul laptopului și internetului și care se bazează doar pe abilități cognitive este expus unui risc ridicat.

Ce locuri de muncă la distanță sunt ferite de IA?

Dar este important să rețineți că nu toate joburile remote vor dispărea. Anumite tipuri de muncă la distanță vor fi în continuare necesare, și acestea sunt de obicei roluri care implică o prezență umană puternică sau judecată și îndrumare umană. Pentru aceste locuri de muncă sunt necesare abilități cognitive „de nivel înalt”, în timp ce rolurile care nu sunt la distanță și care sunt ferite de IA sunt de obicei joburi manuale în meserii calificate.

De exemplu:

Consultant în managementul fuziunilor și achizițiilor

Avocat specializat în dreptul muncii

Medic în telemedicină

Legg a menționat ca statutul de influencer, crearea de conținut captivant și distractiv pe rețelele sociale, este un exemplu muncă de acasă care nu poate fi ușor externalizat către IA, în ciuda ascensiunii influencerilor IA, deoarece oamenii tânjesc după o atingere și o prezență umană reală, precum și după o personalitate autentică.

Exemple de roluri care nu pot fi îndeplinite de la distanță și pe care AI nu le poate înlocui în viitorul apropiat sunt:

Electrician

Instalator

Tehnician de panouri solare

Cum să rămâi angajabil în era AI

Dacă dorești să obții un loc de muncă la distanță sau să continui să lucrezi remote, trebuie să-ți pui aceste întrebări și să poți răspunde afirmativ la ambele:

Meseria mea necesită exercitarea judecății umane și a unei expertize unice în domeniu?

Jobul meu necesită prezența umană pentru a construi încredere și relații?

Potrivit WEF, locurile de muncă de astăzi și din viitor vor fi dictate în mare măsură de cât de competenți suntem în majoritatea acestor 10 competențe de top:

IA și big data Rețele și securitate cibernetică Cunoștințe tehnologice Gândire creativă și reziliență Flexibilitate și agilitate Curiozitate și învățare pe tot parcursul vieții Leadership și influență socială Managementul talentelor Gândire analitică Gestionarea mediului.