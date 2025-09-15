Viitorul este imposibil de prezis pe termen lung / Care va fi cea mai importantă abilitate a noii generaţii în opinia CEO-ului DeepMind?

Pe măsură ce inteligența artificială transformă rapid educația și mediul de lucru, viitoarea generație va avea nevoie de o competență esențială: abilitatea de a învăța cum să învețe. Aceasta este concluzia lui Demis Hassabis, CEO al DeepMind și laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2024, prezent la Atena într-un vechi teatru roman de la poalele Acropolei, informează TechXplore.

Hassabis a explicat că ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice face aproape imposibil de prezis viitorul pe termen lung. „Chiar și în condiții normale este dificil să prezici cum va arăta lumea peste 10 ani. Astăzi, cu viteza cu care evoluează AI-ul de la o săptămână la alta, acest lucru devine și mai complicat. Singurul lucru sigur este că urmează schimbări uriașe”, a declarat cercetătorul.

Inteligența artificială generală: o realitate posibilă în deceniul următor

Fost copil-minune al șahului și neurocercetător, Hassabis a vorbit despre inteligența artificială generală (AGI), un concept care descrie mașini capabile să învețe și să execute sarcini la fel de diversificate ca oamenii. „AGI ar putea deveni realitate în următorul deceniu”, a spus el. „Aceasta va aduce progrese dramatice și un viitor posibil al unei ‘abundențe radicale’, deși nu fără riscuri”.

Cercetătorul a subliniat importanța dezvoltării „meta-competențelor”, adică a abilităților de a înțelege procesul de învățare și de a optimiza modul în care abordăm noi domenii, complementând cunoștințele tradiționale în matematică, științe și umanioare. „Un lucru este cert: va trebui să înveți continuu pe tot parcursul carierei”, a adăugat el.

DeepMind și revoluția AI în medicină

DeepMind, laborator fondat de Hassabis la Londra în 2010 și achiziționat de Google în 2014, a revoluționat biologia prin sisteme AI capabile să prezică cu precizie plierea proteinelor – un progres major pentru medicină și descoperirea de medicamente, care i-a adus cercetătorului Premiul Nobel pentru Chimie în 2024. Această realizare arată cum AI-ul poate accelera înțelegerea complexă a naturii și transformarea cunoștințelor în aplicații concrete pentru sănătate.

Provocări sociale și etice

Evenimentul din Atena a adus împreună cercetători și factori de decizie. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a discutat cu Hassabis despre extinderea utilizării AI în serviciile publice, subliniind totodată riscurile generate de creșterea concentrării puterii în mâinile câtorva companii tehnologice majore. „Dacă oamenii nu vor simți beneficii personale reale din această revoluție AI, scepticismul va crește. Iar dacă observă acumularea unei bogății obscene de către câteva companii, aceasta poate genera tensiuni sociale semnificative”, a avertizat Mitsotakis.

Evenimentul a fost organizat cu grijă pentru a nu se suprapune cu semifinala Campionatului European de baschet dintre Grecia și Turcia, iar Hassabis a primit mulțumiri pentru flexibilitatea de a-și ajusta prezentarea.