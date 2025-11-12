Wikipedia cere dezvoltatorilor de AI să utilizeze API-ul său plătit și să înceteze scraping-ul

Wikipedia a prezentat un plan simplu pentru a se asigura că site-ul său web continuă să fie susținut în era AI, în ciuda traficului în scădere, relatează TechCrunch.

Într-o postare pe blog, Fundația Wikimedia, organizația care administrează populara enciclopedie online, a solicitat dezvoltatorilor de IA să utilizeze conținutul său „în mod responsabil”, asigurându-se că contribuțiile sale sunt atribuite în mod corespunzător și că conținutul este accesat prin intermediul produsului său plătit, platforma Wikimedia Enterprise.

Produsul plătit, opțional, permite companiilor să utilizeze conținutul Wikipedia la scară largă fără a „solicita excesiv serverele Wikipedia”, explică blogul Fundației Wikimedia. În plus, natura plătită a produsului permite companiilor de IA să sprijine misiunea non-profit a organizației.

Deși postarea nu ajunge până la a amenința cu sancțiuni sau orice fel de acțiune legală pentru utilizarea materialului său prin scraping, Wikipedia a remarcat recent că boții AI au scrape-uit site-ul său în timp ce încercau să pară umani. După actualizarea sistemelor sale de detectare a boților, organizația a constatat că traficul său neobișnuit de mare din mai și iunie provenea de la boți AI care încercau să „evite detectarea”. În același timp, a afirmat că „vizualizările paginilor de către oameni” au scăzut cu 8% față de anul precedent.

Acum, Wikipedia stabilește liniile directoare pentru dezvoltatorii și furnizorii de AI, afirmând că dezvoltatorii de AI generativ ar trebui să ofere atribuire pentru a acorda credit contribuitorilor umani al căror conținut îl utilizează pentru a crea rezultatele sale.

„Pentru ca oamenii să aibă încredere în informațiile partajate pe internet, platformele ar trebui să indice clar sursa informațiilor și să sporească oportunitățile de a vizita și de a participa la aceste surse”, se arată în postare. „Cu mai puține vizite pe Wikipedia, mai puțini voluntari ar putea dezvolta și îmbogăți conținutul, iar mai puțini donatori individuali ar putea sprijini această activitate”.

La începutul acestui an, organizația a publicat strategia sa privind IA pentru editori, în care afirma că va utiliza IA pentru a ajuta editorii în fluxurile de lucru legate de sarcini plictisitoare, automatizarea traducerilor și alte instrumente care îi ajută pe editori, nu pentru a-i înlocui.