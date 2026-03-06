Prețurile carburanților din România continuă să crească pentru a treia zi consecutivă, pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Liderul pieței locale, OMV Petrom, a majorat vineri prețul motorinei standard cu 9 bani pe litru, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat.

Scumpirea vine după alte două creșteri consecutive aplicate în această săptămână. Miercuri, 4 martie, atât benzina standard, cât și motorina standard s-au scumpit cu 15 bani pe litru, iar joi, 5 martie, prețurile au crescut cu încă 9 bani pe litru.

În total, după aceste ajustări succesive, motorina standard este cu 33 de bani mai scumpă decât la începutul săptămânii.

Prețurile la pompă în București

În stațiile Petrom din București, prețurile afișate vineri, 6 martie 2026, sunt:

8,17 – 8,22 lei/litru pentru benzina standard

pentru benzina standard 8,57 – 8,61 lei/litru pentru motorina standard

La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, prețurile afișate sunt de 8,20 lei/litru pentru benzina standard și 8,60 lei/litru pentru motorina standard.

Scumpiri de peste un leu la motorină de la începutul anului

Creșterile recente se adaugă scumpirilor generate de majorarea accizelor intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, decizie adoptată de Guvern în vara anului trecut.

De la începutul anului, prețurile au crescut cu aproximativ:

96 de bani pe litru pentru benzina standard

1,14 lei pe litru pentru motorina standard

Doar majorarea accizelor a dus la scumpiri de 38 de bani/litru pentru benzină și 50 de bani/litru pentru motorină, restul fiind influențat de evoluțiile pieței internaționale a petrolului.

Nicușor Dan: Statul nu poate reduce accizele

Nicușor Dan a declarat joi că statul nu are în vedere modificarea taxelor din prețul carburanților, nici în sensul majorării, dar nici al reducerii.

„Din prețul benzinei pe care un om îl plătește la pompă, aproximativ jumătate reprezintă prețul brut al petrolului rafinat, iar cealaltă jumătate sunt taxele și accizele statului. Nu se pune problema să intervenim pe această componentă. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a afirmat președintele.

El a subliniat că evoluția prețurilor este monitorizată de Consiliul Concurenței, instituția care poate interveni dacă apar suspiciuni de practici anticoncurențiale.

„Consiliul Concurenței s-a întâmplat în istoria lui să sancționeze foarte sever practici anticoncurențiale. Lucrul acesta însă nu se poate întâmpla în secunda în care evenimentul apare. Se analizează și se sancționează ulterior”, a adăugat șeful statului.

Întrebat dacă ar putea solicita Guvernului o schemă de sprijin pentru populație în cazul în care prețurile vor crește puternic, Nicușor Dan a răspuns că astfel de discuții ar putea avea loc doar dacă situația se agravează.

Guvernul analizează reducerea temporară a taxelor

În schimb, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că Executivul analizează scenarii pentru a tempera creșterea prețurilor, inclusiv posibile ajustări temporare ale taxelor și accizelor, dacă situația se deteriorează.

Potrivit acestuia, Guvernul încearcă să evite un scenariu în care prețul benzinei sau motorinei ar putea ajunge la 10 lei pe litru, în contextul tensiunilor de pe piața petrolului.

„Facem tot ce trebuie pentru a nu ajunge acolo. Luăm în calcul modul în care putem tempera această creștere, inclusiv printr-o reașezare temporară a componentelor fiscale”, a spus ministrul.

El a precizat însă că autoritățile evită să avanseze estimări clare privind evoluția prețurilor, deoarece acestea depind în mare măsură de situația geopolitică și de cotațiile internaționale ale petrolului.

Transportatorii cer reducerea accizelor

În acest context, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a cerut Guvernului reducerea cu cel puțin 50% a accizelor la carburanți, pentru a limita impactul economic al scumpirilor.

Organizația avertizează că prețurile ridicate ale combustibililor pot afecta transporturile, industria și costul alimentelor, ceea ce ar putea duce la un efect în lanț asupra economiei și asupra nivelului de trai.

Potrivit COTAR, acciza la motorină a atins anul trecut 466 de euro pentru 1.000 de litri, echivalentul a aproximativ 2.317 lei, un nivel considerat ridicat comparativ cu minimul european de 330 de euro pentru 1.000 de litri.

Transportatorii au cerut o rambursare a accizei de aproximativ 150 de euro/1.000 litri, echivalentul a circa 0,75 lei pe litru, argumentând că nivelul actual al taxei afectează competitivitatea companiilor românești din transportul rutier.