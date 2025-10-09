Noul Audi A4 va aduce tehnologii de ultimă generație / Designul va fi inspirat din recentul Concept C

Audi pregătește noua generație de sedan compact A4, care urmează să fie lansat pe piață în trei ani. Acesta va avea la bază o platformă nouă, software de ultimă generație și un aspect nou, inspirat din coupé-ul TT, dar și din Concept C, potrivit Autocar.

Audi se pregătește să devină o companie software-driven

Fiind unul dintre primele modele de serie proiectate în conformitate cu filosofia de design „Radical Next”, prezentată în avanpremieră de mașina sport Concept C de la Audi, A4 E-tron va juca un rol crucial în transformarea companiei într-un producător de vehicule electrice definite de software. Această mișcare face parte dintr-o strategie complet nouă, menită să stimuleze creșterea globală și să apere cota de piață a mărcii față de rivalii vechi și noi.

Dezvoltarea noului model electric A4 a fost confirmată pentru Autocar de către CEO-ul Audi, Gernot Döllner, care a declarat că lansarea acestui vehicul electric va face parte din „cea mai mare schimbare din istoria companiei”, întrucât Audi intenționează să „reconstruiască complet” gama de produse, limbajul de design, structura corporativă și perspectiva strategică.

Compania a renunțat deja la strategia sa controversată de denumire a modelelor, unde numele impare erau pentru modelele convenționale și cele pare erau pentru vehiculele electrice. Astfel, Audi s-a întors la un sistem de denumire deja cunoscut, dar și să renunțe la liniile de modele cele mai puțin profitabile. De asemenea, într-o strategie de reducere a costurilor, producătorul a disponibilizat mii de angajați, ca răspuns la scăderea dramatică a livrărilor și la creșterea costurilor.

CEO-ul Audi, încrezător în perspectivele de viitor

Döllner susține că este „destul de optimist în privința anilor următori, cu o gamă completă de modele până la sfârșitul anului 2026”, promițând că „produse mai interesante” vor apărea de atunci. Se crede că Audi dezvoltă un model electric A4 de câțiva ani, dar șefii companiei nu au confirmat până acum oficial planurile de lansare a unei versiuni electrice a unuia dintre cele mai populare și cunoscute modele ale sale.

„Avem modelul A6 E-tron, care se poziționează în «segmentul mediu» și se adresează multor clienți din segmentul A4 – dar aveți dreptate, un model A4 electric este cu siguranță un domeniu de interes pentru Audi”, a declarat Gernot Döllner, CEO-ul Audi pentru Autocar.

Modelul A4 nu va fi lansat înainte de 2028, când noua platformă SSP va începe să susțină producția de mașini ale tuturor mărcilor din cadrul Volkswagen Group inclusiv următoarele modele Volkswagen Golf și Škoda Octavia, precum și un nou SUV Cupra de top, bazat pe conceptul Tindaya.

Noua eră Audi alimentată de Rivian

Dincolo de capacitățile sale tehnice brute, platforma SSP este importantă pentru schimbarea radicală pe care o va aduce în capacitățile de calcul, Audi pregătindu-se să utilizeze platforma ca bază pentru primele sale mașini cu un pachet software dezvoltat de partenerul tehnic al grupului VW, Rivian. Volkswagen ID 1, care urmează să fie lansat în 2027, va fi primul automobil de serie care va utiliza elemente Rivian, dar Audi va fi prima marcă a grupului german care va introduce pe piață automobile cu o arhitectură software completă dezvoltată în parteneriat cu compania californiană.

„În 2028 vom vedea (software-ul Rivian) pe piață. Lucrăm intens la acest proiect împreună cu joint venture-ul Rivian-Volkswagen, construind prototipuri în acest moment și colaborând intens, astfel încât primele mașini sunt deja pe drum”, a declarat a declarat Gernot Döllner, CEO-ul Audi pentru Autocar.

Pe lângă faptul că se îndepărtează complet de actualul A5 cu motor ICE (care a înlocuit precedentul A4), noul EV se va distinge în mod remarcabil prin caroseria inspirată de noul concept car Concept C al mărcii Audi, care urmează să intre în producție în 2027.