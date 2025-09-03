FOTO Noul Audi Concept C, sportcar electric inspirat de legendarul TT / Reacții critice din partea fanilor

Audi a prezentat Concept C, un sportcar electric cu două locuri care marchează un moment de cotitură pentru marca germană. Prototipul deschide o nouă eră stilistică, semnată de Massimo Frascella, și readuce în prim-plan claritatea formelor și rigoarea estetică ce au definit modele emblematice din trecut.

Inspirat din spiritul primului TT, Concept C va sta la baza unui model de serie programat pentru 2027 și va dicta direcția vizuală a viitoarelor creații Audi.

Concept C inaugurează ceea ce Audi numește „radicala simplitate”, o abordare minimalistă, dar puternică vizual. Noul „vertical frame” reinterpretează tradiția mărcii și aduce în prim-plan logo-ul cu cele patru inele, integrat într-o structură clară și impunătoare. Farurile și stopurile adoptă o semnătură luminoasă inedită, cu patru elemente orizontale, ce vor deveni noul reper de identitate vizuală Audi, zi și noapte.

Proporțiile sportive derivă din arhitectura cu baterie centrală, iar caroseria sugerează masivitate și dinamism. Pentru prima dată pe un roadster Audi, plafonul retractabil este format din două segmente ce permit atât păstrarea unui profil monolitic, cât și plăcerea condusului cu cerul deasupra. Spatele este dominat de linii curate și grile orizontale ce accentuează caracterul sportiv.

Roadster cu plafon retractabil electric

Cabina lui Concept C este definită de suprafețe geometrice clare și materiale naturale, inspirate de eleganța titanului. Atmosfera este sofisticată, dar lipsită de distrageri inutile. Elemente tactile, precum comenzile din aluminiu anodizat sau volanul cu inserții metalice, oferă feedback mecanic de calitate, „Audi click” devenind parte din experiența senzorială. Iluminarea ambientală discretă subliniază soliditatea și rafinamentul materialelor.

Audi a adoptat filosofia „shy tech”: tehnologia este disponibilă atunci când ai nevoie de ea, dar nu domină spațiul. Display-ul central de 10,4 inch este rabatabil și furnizează informații în funcție de context, completat de comenzi haptice pe volan și pe consola centrală. Totul este gândit pentru claritate și simplitate în utilizare.

Concept C nu este doar un exercițiu de design, ci un fel de „preview” pentru viitoarele modele de serie Audi.

Reacții critice din partea fanilor

Nu toți pasionații au întâmpinat cu entuziasm noua direcție de design. Zona frontală a Concept C a generat cele mai multe controverse, mulți considerând grila prea puțin recognoscibilă și îndepărtată de ADN-ul clasic Audi.

Asocierile cu alte concepte recent criticate din industrie nu au întârziat să apară, iar unii vorbesc chiar despre un risc de identitate vizuală dacă acest element ar ajunge pe un model de serie. Fanii mărcii continuă să aprecieze limbajul Bauhaus cu linii puternice și simple, precum și grila tip RS6, văzută ca un simbol al brandului.

Din acest motiv, partea frontală rămâne un punct sensibil și un subiect ce ar putea necesita reevaluare înainte de trecerea la producția de masă.

