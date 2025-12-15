dark
Noile Porsche 718 sunt reproiectate pentru a avea motoare pe benzină / Modelele erau anunțate ca fiind exclusiv electrice

Daniel Simion
15 decembrie 2025
Porsche 718 Boxster RS Spyder
Sursa foto: Porsche
Porsche se pregătește pentru o reproiectare a platformei pentru noile modele din seria 718 (Cayman și Boxster) pentru a accepta motoare pe benzină. Autocar relatează că schimbarea bruscă a germanilor vine după cererea tot mai slabă pentru mașini electrice.

Schimbarea face parte dintr-o „realiniere strategică”

Producția actualei generații de Boxster și Cayman, a patra la număr, s-a încheiat luna trecută, iar noile versiuni erau preconizate pentru acest an. Însă, odată cu scăderea cererii de vehicule electrice, Porsche a anunțat că va continua să vândă variantele „de top” ale modelelor actuale, probabil versiunile RS și GT4 RS.

Acum, surse ale companiei din Weissach au declarat pentru AutocarPorsche lucrează și la reintroducerea celor două modele pe benzină în gama de produse, prin inginerie inversă a platformei PPE Sport exclusiv pentru vehicule electrice, dezvoltată pentru succesorii electrici din 2026, pentru a acomoda un motor montat central.

Măsura are ca scop asigurarea unei eficiențe maxime a producției și a unui volum de producție la scară largă pentru componentele cheie și reprezintă una dintre cele mai radicale inversări ale sistemului de transmisie din istoria Porsche. Aceasta urmează calea parcursă de alți producători de automobile, printre care Fiat cu modelul 500 Hybrid și Mercedes-Benz cu modelul Viano.

Remodelarea platformei, o sarcină grea pentru ingineri

Alte modele din gamă care erau destinate anterior să fie exclusiv electrice, inclusiv Macan, sunt acum pregătite pentru o reîncărcare a motorului cu ardere internă. Persoanele din interiorul Porsche subliniază că, pentru a fi viabile, noile modele ICE de a cincea generație trebuie să atingă paritatea dinamică cu modelele electrice similare.

Realizarea acestui lucru nu va fi o sarcină ușoară. Platforma PPE Sport utilizează un pachet de baterii montat în podea, astfel încât îndepărtarea bateriei ar slăbi semnificativ întreaga caroserie. Ca urmare, propunerea inginerilor Porsche se concentrează pe dezvoltarea unei noi secțiuni structurale a podelei care se fixează cu șuruburi în punctele dure existente ale platformei, redând efectiv rigiditatea.

Porsche stabilise anterior că motorul său aspirat natural de 4,0 litri cu șase cilindri în linie nu ar fi supraviețuit în conformitate cu propunerea inițială a UE privind emisiile Euro 7, care impunea filtre de particule supradimensionate și echipamente de post-tratare. Dar reglementarea finală, împreună cu scutirea UE de la combustibilii ecologici după 2035, face acum viabilă producția de noi mașini sport cu motor pe benzină.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

