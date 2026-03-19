Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat controale la nivel național în sectorul carburanților, în contextul creșterilor recente de prețuri și al suspiciunilor privind posibile practici speculative sau fraude fiscale.

Potrivit instituției, verificările vizează întregul lanț de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, și au ca obiectiv identificarea operatorilor economici care ar putea beneficia de avantaje fiscale nejustificate în actualul context de piață, potrivit Agerpres.

Inspectorii fiscali analizează în special situațiile în care există indicii privind majorarea artificială a costurilor de achiziție sau producție, practici care pot distorsiona prețurile și afecta concurența. În cazul în care sunt descoperite nereguli cu impact asupra pieței sau asupra consumatorilor, ANAF anunță că va sesiza instituțiile competente.

Acțiunea vine într-un moment în care piața carburanților se confruntă cu volatilitate accentuată, iar autoritățile încearcă să limiteze efectele scumpirilor asupra economiei și populației. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția că unele creșteri de prețuri sunt dificil de justificat, în condițiile în care o parte din stocurile existente au fost achiziționate anterior, la costuri mai reduse.

În acest context, autoritățile de control – inclusiv Consiliul Concurenței, ANAF și ANPC – sunt chemate să monitorizeze atent evoluțiile din piață și să intervină acolo unde există suspiciuni de comportament incorect.

ANAF subliniază că scopul acestor controale este asigurarea conformării fiscale și menținerea unui mediu concurențial corect, în încercarea de a contribui la stabilizarea pieței carburanților într-o perioadă marcată de presiuni externe și incertitudine.