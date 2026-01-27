Producătorii auto europeni, afectați în ultimii ani de taxele vamale impuse de Statele Unite și de competiția dură a prețurilor din China, ar putea obține un sprijin important din viitorul acord comercial dintre Uniunea Europeană și India. Documentul prevede reducerea semnificativă a taxelor aplicate importurilor de automobile, însă accesul pe piața indiană rămâne dificil, într-un context dominat de constructori locali și de modele ultra-compacte, potrivit unei analize Reuters, citată de AgerPress.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Analiștii avertizează că acordul va deschide doar parțial piața, întrucât industria auto din India este controlată în mare măsură de mărci locale și de rivali asiatici precum Suzuki Motor și Hyundai. Aceste companii au succes cu modele accesibile, adaptate specificului local, precum Suzuki Wagon R, un automobil de oraș de dimensiuni reduse, mai mic chiar decât Mini Cooper.

Producătorii auto europeni dețin mai puțin de 3% din piața indiană

„Este doar un prim pas. În cazul exporturilor europene vorbim, în principal, de modele premium. Din punct de vedere al volumelor, piața indiană rămâne dificilă”, a declarat Stefan Bratzel, de la compania germană de consultanță CAM, subliniind că Suzuki și Hyundai au înțeles mai bine cerințele consumatorilor indieni.

Potrivit acestuia, piața indiană favorizează mașinile ieftine, fiabile și robuste, în timp ce multe modele europene, inclusiv cele ale grupului Volkswagen, sunt considerate prea scumpe. În schimb, Suzuki a reușit să capitalizeze popularitatea așa-numitelor „kei car”, extrem de răspândite în Japonia.

În prezent, producătorii auto europeni dețin mai puțin de 3% din piața indiană, conform datelor industriei. Suzuki Motor, alături de constructorii locali Mahindra și Tata, controlează aproximativ două treimi din vânzări. Cu o producție și vânzări anuale de doar câteva zeci de mii de unități, constructorii europeni speră ca acordul comercial să le permită o revenire, după ce în ultimul deceniu au pierdut teren.

India are a treia cea mai mare industrie auto din lume

India are a treia cea mai mare industrie auto din lume, după Statele Unite și China, însă piața sa internă de circa 4,4 milioane de vehicule este una dintre cele mai protejate, taxele vamale pentru mașinile importate situându-se în prezent între 70% și 110%.

Grupul Volkswagen a transmis că India reprezintă o piață strategică, cu o creștere dinamică, și că analizează impactul potențial al acordului UE–India asupra afacerilor sale. BMW a refuzat să comenteze, în timp ce Mercedes-Benz a apreciat că reducerea tarifelor ar putea sprijini industria auto din ambele regiuni.

Potrivit analistului Fabio Hoelscher, de la Warburg Research, o reducere a taxelor vamale la 40% ar face constructorii europeni de mașini de lux mult mai competitivi. Presiunile generate de tarifele americane și de războiul prețurilor din China i-au determinat pe mulți producători să caute noi piețe cu potențial de creștere, iar India este una dintre cele mai atractive, cu estimări care indică o extindere a pieței la aproximativ șase milioane de vehicule pe an până în 2030.

O oportunitate semnificativă pentru producătorii auto europeni

Surse apropiate negocierilor au declarat pentru Reuters că India a acceptat să reducă taxele vamale pentru un număr limitat de automobile importate din Uniunea Europeană, cu prețuri de peste 15.000 de euro, urmând ca tarifele să fie diminuate treptat cu încă 10%.

În opinia lui Rico Luman, analist la ING, acordul comercial ar putea deveni, pe termen mediu, o oportunitate semnificativă pentru producătorii auto europeni. „Piața indiană este încă într-o fază timpurie de maturizare, ceea ce înseamnă că există un potențial considerabil de creștere”, a subliniat acesta.