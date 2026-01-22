Grecia are cel mai vechi parc auto din Uniunea Europeană, potrivit celui mai recent raport al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), citat de Sega.

Conform studiului „Vehicule pe drumurile europene”, aferent anului 2024, vârsta medie a autoturismelor din UE este de 12,7 ani. În Grecia, însă, mașinile au o vârstă medie de 17,8 ani, cel mai ridicat nivel înregistrat în rândul statelor membre. La polul opus se află Luxemburg, unde autoturismele au o vârstă medie de doar 8,2 ani.

Raportul nu include date privind Bulgaria, stat care nu a fost prezent constant în defalcările ACEA din ultimii ani. Potrivit altor statistici, vârsta medie a parcului auto bulgar depășește 20 de ani, însă absența acestor date face ca Grecia să ocupe primul loc în clasamentul negativ al vehiculelor vechi din UE.

Grecia se află pe primul loc și în alte categorii analizate. În cazul vehiculelor de marfă, vârsta medie în Uniunea Europeană este de 14 ani, în timp ce în Grecia aceasta ajunge la aproape 23 de ani. Cele mai noi camioane se regăsesc în Austria și Luxemburg, cu vârste medii de 7,4 și, respectiv, 7,7 ani.

Vehiculele comerciale ușoare au, de asemenea, o vechime ridicată în Grecia, cu o medie de 21,2 ani, față de 12,9 ani la nivelul UE. Luxemburg rămâne statul cu cel mai tânăr parc auto și în această categorie, cu o medie de 7,1 ani.

În ceea ce privește autobuzele, România depășește Grecia. În timp ce media Uniunii Europene este de 12,2 ani, autobuzele din România au o vârstă medie de 17,8 ani, față de 17,2 ani în Grecia.

Datele evidențiază discrepanțe semnificative între statele membre în ceea ce privește reînnoirea parcului auto, cu implicații directe asupra siguranței rutiere, emisiilor poluante și eficienței transportului public.