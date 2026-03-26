Interesul românilor pentru mașinile electrice este în creștere accelerată, pe fondul incertitudinilor din piața energetică și al schimbărilor economice recente, arată o analiză Autovit.ro, transmisă într-un comunicat către TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Datele platformei indică o reorientare vizibilă a preferințelor consumatorilor, în paralel cu o scădere a interesului pentru autoturismele diesel.

Potrivit analizei, cererea pentru autoturisme 100% electrice a crescut cu aproximativ 40% de la debutul recentelor tensiuni internaționale.

În același timp, interesul pentru mașinile pe diesel a scăzut cu circa 15%, ceea ce sugerează o schimbare de direcție către alternative percepute ca fiind mai previzibile din punct de vedere al costurilor de utilizare.

Evoluția săptămânală a cererii indică o accelerare semnificativă a trendului. În a doua săptămână analizată, interesul pentru mașinile electrice a crescut cu 15% față de prima, iar în a treia săptămână ritmul s-a intensificat puternic, cu un avans de 49% comparativ cu perioada anterioară.

Majoritatea solicitărilor vizează autoturisme rulate, care reprezintă peste 90% din total, în timp ce segmentul de mașini noi rămâne limitat.

La nivel lunar, tendința este, de asemenea, ascendentă. În martie 2026, cererea pentru vehicule electrice este cu 22% mai mare decât în februarie și cu 47% peste nivelul înregistrat în martie 2025, potrivit datelor agregate ale platformei.

Reprezentanții companiei spun că această evoluție reflectă reacția rapidă a consumatorilor la schimbările din piață și la incertitudinile legate de costurile energiei.

Mașinile electrice sunt percepute nu doar ca o opțiune sustenabilă, ci și ca una mai stabilă din perspectiva cheltuielilor pe termen lung.

Tendința nu este limitată la România. Conform datelor citate în analiză, interesul pentru vehicule electrice a crescut cu până la 54% în mai multe piețe europene, inclusiv Franța, Portugalia și Polonia, începând cu finalul lunii februarie. În paralel, cererea pentru mașini diesel continuă să scadă.

Specialiștii estimează că această evoluție ar putea continua în perioada următoare, pe fondul preocupărilor legate de volatilitatea costurilor energiei.

În acest context, piața auto din România ar putea accelera tranziția către mobilitatea electrică, susținută atât de cererea în creștere, cât și de diversificarea ofertei de vehicule electrice.