Ministrul german de Finanţe avertizează producătorii: „Viitorul mobilităţii este electric” / „Producătorii auto germani nu ar trebui să interpreteze greşit propunerea”

După propunerea UE de a relaxa noile limite privind emisiile de CO2 pentru maşini, ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto ai ţării să nu fie prea dependenţi de motoare pe combustie, transmite DPA, transmite Agerpres.

Producătorii auto germani nu ar trebui să interpreteze greşit propunerea. Dacă firmele cred că în anii următori pot continua să fie dependente de maşinile pe benzină şi motorină, „dificultăţile lor vor fi cu atât mai mari în câţiva ani”, a declarat Klingbeil într-un interviu acordat sâmbătă publicaţiei Neue Osnabrücker Zeitung.

Acesta a explicat că trecerea la mobilitatea electrică trebuie să continue „în ritm rapid”.

„Viitorul mobilităţii este electric”, a adăugat oficialul german.

Klingbeil a atras atenţia asupra sporirii concurenţei pe plan internaţional, în condiţiile în care vizitele în Beijing şi Shanghai i-au arătat cât de avansată este China, nu în ultimul rând datorită sprijinului semnificativ al Guvernului pentru tranziţia la vehiculele electrice (EV).

Prin urmare, a afirmat ministrul german de Finanţe, producătorii auto ai ţării trebuie să-i ajungă din urmă pe competitorii lor din China.

Ministrul a descris propunerea Bruxelles-ului ca un compromis realizabil, oferind o cale mai flexibilă către neutralitatea climatică, permiţând vehiculelor hibride să rămână mai mult timp pe piaţă.

Germania este cea mai mare piaţă auto europeană şi are cea mai puternică industrie auto din UE. Oficialii de la Berlin fac de mult timp presiuni pentru relaxarea reglementărilor privind emisiile de CO2.

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a renunţat la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, o măsură emblematică a „Pactului verde”, ca răspuns la criza cu care se confruntă sectorul în Europa.

Producătorii vor putea continua să vândă un număr limitat de maşini noi echipate cu motoare cu ardere internă sau hibride după acest termen limită, cu condiţia îndeplinirii mai multor condiţii, inclusiv compensarea emisiilor de CO2 rezultate din aceste flexibilităţi, a clarificat Comisia Europeană.

Regulile actuale ale UE impun ca toate autoturismele şi autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Conform propunerii Executivului comunitar, obiectivul ar urma să se modifice până la o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 faţă de nivelurile din 2021, în loc de 100%.

Relaxarea reglementărilor vine după ce în 2022 Uniunea Europeană a decis că, începând din 2035, maşinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită dioxid de carbon (CO2). Acest lucru ar fi însemnat că nu vor mai putea fi înmatriculate maşini noi echipate cu motoare cu ardere internă.