ANALIZĂ Noul model Ford va trebui să conducă contraofensiva europeană / Compania va lansa un SUV Ford „Focus” în 2027 / Accentul va fi pus pe accesibilitate

Ford pregătește lansarea unui nou crossover de dimensiunile hatchback­-ului Focus, ca prim pas într-o regândire radicală a strategiei sale europene, relatează Autocar. Acesta este un model crucial pentru „Ovalul albastru” în Europa, întrucât Ford mai vinde, în România cel puțin, doar SUV-uri electrice, cu excepția modelelor Kuga și Puma, pe lângă mașina sport Mustang și gama sa de camionete și vehicule utilitare.

Ford nu mai produce mașini clasice, doar SUV-uri

După prezentarea noii platforme pentru vehicule electrice accesibile în SUA, se așteaptă ca Ford să ofere în curând detalii despre modul în care își va extinde gama europeană, subliniind angajamentul său de a rămâne un jucător important pe piața auto din regiune. Având în vedere că Focus va ieși din producție în noiembrie, odată cu închiderea fabricii Ford din Saarlouis, Germania, gama de mașini a companiei este, în medie, mult mai scumpă decât a fost vreodată în cei 122 de ani de istorie.

Ford a scos din producție supermini-ul Fiesta în 2023, iar modelul compact Focus nu va mai fi produs începând cu luna noiembrie. Deciziile au fost luate pentru a face loc gamei de SUV-uri electrice Explorer și Capri, care costă aproape dublu față de modelele menționate anterior. Astfel, Puma rămâne cea mai ieftină mașină din gama de modele Ford.

Însă o reorganizare amplă a activității europene a companiei în următorii ani are ca scop readucerea acesteia la statutul de jucător important pe piața de masă, care să lupte din nou pentru supremația în topul vânzărilor din regiune, stimulând în același timp vânzările de vehicule electrice prin introducerea de modele mai accesibile. Compania va face un pas important în 2027 cu lansarea unui nou crossover de dimensiuni medii, construit în Spania, care va umple golul lăsat de Focus când acesta va fi retras de pe piață la sfârșitul acestui an.

Noul model nu va înlocui best seller-ul Kuga, ci va fi comercializat alături de acesta ca o linie de modele separată, cu o ofertă de propulsie „multi-eneergie”. Concret, noul model va avea transmisii hibride pe benzină sau electrice, ca în cazul mini-crossover­­-ului Puma, produs în România la Craiova.

Noul model va sta pe piață doar 8 ani

Noul SUV va fi produs alături de modelul Kuga în fabrica din Valencia, deci putem specula că acestea vor fi de dimensiuni similare, pentru ca Ford să nu investească enorm în modificări ale fabricii și a liniei de producție. Deși Ford a renunțat la angajamentul de a oferi exclusiv autoturisme cu propulsie electrică în Europa, aceștia vor fi obligați să o facă începând cu 2035, când vor intra în vigoare normele europene și britanice.

Este foarte probabil ca noul model să se bazeze pe aceeași platformă „C2” pe care Ford o utilizează pentru modelele de dimensiuni medii din segmentul C în Europa. Utilizată pentru prima dată pentru Focus de generația a patra din 2018, această arhitectură stă la baza unei game de berline, crossover-uri și SUV-uri la nivel mondial dar, până în prezent, nu a fost adaptată pentru un sistem de propulsie pur electric.

Într-un interviu pentru Autocar, Bill Ford, președintele executiv al Ford, a subliniat importanța continuă a unei oferte de motoare convenționale în gama europeană a companiei. Acesta a avut în vedere faptul că europenii sunt mai sceptici în privința vehiculelor electrice, deși acesta prind ușor-ușor tracțiune în Europa. Spre exemplu, vehiculele electrice din România, deși aproape s-a dublat numărul înmatriculărilor acestora, au în continuare o cotă de piață de puțin peste 6%.

Ford analizează soluția range extender

Modelul Kuga este disponibil în prezent cu o gamă de motoare hibride ușoare, complete sau plug-in, deși Ford nu a precizat care dintre acestea ar putea fi preluate într-un nou model. Bill Ford spune că electrificarea va juca un rol „foarte important” în componenta de transport, dar nu va fi singura componentă. Indiferent de motorizare, noul model va trebui să se diferențieze substanțial nu numai de Kuga, ci și de crossover-urile Explorer și Capri, care sunt exclusiv electrice.

„Ce a mers prost este faptul că autoritățile de reglementare au devansat clienții. Aceasta nu este niciodată o situație bună. În viitor, electrificarea va juca un rol foarte important în transporturi, dar nu va fi singura componentă. Activitatea ICE va fi eliminată treptat, dar nu va dispărea. Ce se va întâmpla va varia în funcție de regiune. La Ford, am investit în toate aceste tehnologii curate și sunt mulțumit de asta. Dar totul depinde de clienți. Ei vor ceea ce vor, iar noi trebuie să le oferim ceea ce doresc”, spune Bill Ford, președintele Ford.

Introducerea mai multor mașini electrificate la un preț mult mai mic decât SUV-ul Explorer va fi esențială pentru a ajuta Ford să își reducă emisiile flotei și să-și crească cota de piață. Pentru referință, noul model electric Puma Gen-E, cu un preț de aproximativ 24.000 de euro în România (incluzând ofertele promoționale), a generat o creștere de 324% față de anul precedent a vânzărilor de vehicule electrice Ford în Marea Britanie în prima jumătate a anului 2025, demonstrând importanța menținerii unui punct de intrare accesibil în fiecare segment.

Ford nu a dat niciun indiciu despre numele noului SUV

Designul distinctiv și dinamica joacă un rol central în strategia Ford de a crește din nou în Europa, astfel încât noul SUV construit la Valencia va fi proiectat în conformitate cu noile principii îndrăznețe de design ale companiei, cu influențe americane. Modelul va fi conceput pentru a oferi caracteristici de conducere care pun accentul pe manevrabilitate și rafinament, atribute care au ajutat de mult timp mașinile Ford să revendice un avantaj față de rivalii din Europa.

Cele mai bune exemple sunt modelele Focus și Mondeo. Prima generație a hatchback-ului a fost renumită pentru calitățile sale dinamice, deoarece era unul dintre puținele modele dotat cu suspensie independentă pe ambele punți. La fel și sedanul Mondeo a fost lăudat pentru modul în care se conducea, iar cele două modele nu erau poziționate prea sus în gama de prețuri a producătorului.

Ford a pus recent bazele unei contraofensive globale, confirmând că va lansa o nouă familie de vehicule electrice accesibile în SUA începând din 2027, toate bazate pe noua platformă universală pentru vehicule electrice (UEVP) și construite la fabrica sa din Kentucky. Un pick-up de 30.000 de dolari pentru piața americană va fi primul, dar compania va profita de modularitatea platformei utilizând-o și pentru hatchback-uri, modele crossover, furgonete mici și SUV-uri mari.