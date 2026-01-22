Bucureștenii au petrecut anul trecut peste o săptămână blocați în trafic, potrivit datelor publicate în clasamentul TomTom Traffic Index 2025.

Statisticile sunt calculate pe baza timpului pierdut în ambuteiaje în orele de vârf și plasează Capitala printre cele mai congestionate orașe din Europa.

Conform raportului, Bucureștiul are un indice de congestie de 62,5%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de anul anterior. Evoluția sugerează că măsurile adoptate de autorități nu au reușit să îmbunătățească semnificativ situația traficului.

În cifre concrete, locuitorii Capitalei au pierdut în medie 171 de ore în trafic pe parcursul anului trecut, exclusiv din cauza blocajelor din intervalele aglomerate. Viteza medie de deplasare a fost de doar 18,5 km/h, iar distanța parcursă într-un interval de 15 minute a fost de aproximativ 4,6 kilometri.

Comparativ cu alte capitale europene, Bucureștiul se situează pe o poziție nefavorabilă. În clasamentul TomTom Traffic Index 2025, Bruxelles înregistrează 146 de ore pierdute în trafic, Atena 143 de ore, Budapesta 131 de ore, Viena 118 ore și Roma 115 ore. În același top apar și Sofia și Varșovia, cu câte 113 ore, Paris cu 109 ore și Berlin cu 100 de ore.

Datele confirmă faptul că traficul rămâne una dintre cele mai mari probleme ale Capitalei, cu impact direct asupra timpului de deplasare și a calității vieții locuitorilor.