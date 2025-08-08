Aproape 4.000 de lei pentru locul de parcare dorit în municipiul Brașov / Licitație organizată de primărie: ”Unii brașoveni au preferat să ofere sume mult mai mari decât suma minimă”

Un brașovean din Valea Cetății a oferit 3.850 de lei/an pentru locul de parcare dorit și nu este singurul caz. Procedurile de reatribuire sunt în plină desfășurare în acest cartier, informează Radio România Braşov.

„Săptămâna aceasta am avut două proceduri în acest cartier, iar săptămâna viitoare vom avea alte două, în cadrul cărora locurile libere din acest cartier sunt puse la dispoziția brașovenilor. Deși am avut 315 locuri de parcare libere și nu s-au ocupat toate, unii brașoveni au preferat să ofere sume mult mai mari decât suma minimă de închiriere pentru a ocupa un anumit loc de parcare, cât mai aproape de locuință. Astfel, pe lângă această sumă foarte mare, de 3.850 lei, au mai fost atribuite locuri de parcare la 2.400 lei pe an, 2.100 lei, 2.000, 1.900, 1.700 și 1.510 lei pe an”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Brașov, Sorin Toarcea.

Până acum, au fost ocupate 262 de locuri de parcare rezidențiale. Săptămâna viitoare mai sunt licitații în 12 și 14 august, la Școala Gimnazială nr. 25, începând cu ora 9.00.

Următoarele cartiere în care se vor organiza proceduri de reatribuire de locuri de parcare sunt Noua (în 19 și 21 august, la Școala Gimnazială nr. 9 Nicolae Orghidan, Str. Brazilor nr. 18 – sala de sport) și în cartierul Astra 2, unde se vor organiza mai multe sesiuni, în funcție de zone, începând cu sfârșitul acestei luni.

Ordinea participării la aceste proceduri este următoarea:

Persoanele fizice care nu dețin nici un loc de parcare, au domiciliul la adresa menționată pentru atribuire și autovehiculul înmatriculat al adresa de domiciliu;

În cazul în care rămân locuri libere, vor putea participa și celelalte persoane, așa cum sunt definite în art. 20, alin 2, pct. II, cu condiția să nu dețină un alt loc de parcare;

În cea de a treia etapă vor putea participa persoanele care dețin un loc de parcare și vor un loc pentru al doilea autoturism.

Participanții vor prezenta, în original, cartea de identitate/buletinul și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă și copie documente necesare pentru obținere parcare. În situația cererilor deja depuse, se vor prezenta documente valabile, pentru actualizarea dosarelor. Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Persoanele care nu pot participa la procedură pot delega o altă persoană, printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă.

Pentru desfășurarea în condiții optime a procedurilor, la licitație se va prezenta o singură persoană pentru fiecare cerere depusă.