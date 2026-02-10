SONDAJ Dealerii de mașini second-hand din România folosesc tot mai des rapoarte de istoric pentru verificarea vehiculelor

Piața mașinilor second-hand din România dă semne de maturizare, pe fondul unei utilizări tot mai frecvente a rapoartelor privind istoricul vehiculelor.

Peste jumătate dintre dealerii români de mașini rulate (56,3%) declară că se bazează pe astfel de rapoarte, potrivit unui sondaj realizat de compania de profil carVertical.

Rezultatele indică o orientare tot mai clară a pieței către transparență și date verificabile, în detrimentul evaluărilor bazate exclusiv pe experiență sau intuiție.

Conform cercetării, dealerii cu experiență îndelungată sunt cei mai disciplinați în procesul de verificare a vehiculelor. În rândul comercianților care activează de peste 15 ani în domeniu, 60% spun că verifică fiecare mașină înainte de vânzare, în timp ce dealerii aflați la început de drum fac acest lucru în doar 25% dintre cazuri.

Pentru importatori, verificarea istoricului este și mai importantă. 87,5% dintre dealerii care aduc mașini din afara țării declară că verifică istoricul fiecărui vehicul, o practică menită să reducă riscurile asociate achizițiilor transfrontaliere.

Deși utilizarea rapoartelor este în creștere, acestea nu sunt oferite automat în toate cazurile. 43,8% dintre dealerii auto afirmă că furnizează rapoarte de istoric la cererea clienților, ceea ce arată că transparența rămâne, în multe situații, condiționată de solicitarea explicită a cumpărătorului.

Un raport complet poate include informații despre numărul de proprietari anteriori, specificații tehnice, fotografii din trecut, statutul juridic al mașinii sau eventuale utilizări comerciale. Cu toate acestea, dealerii îl folosesc în principal pentru a verifica două elemente esențiale.

Kilometrajul și daunele, principalele motive de verificare

Potrivit sondajului, 87,5% dintre dealerii chestionați spun că verificarea eventualelor accidente este principalul motiv pentru achiziționarea unui raport de istoric. Același procent indică și confirmarea kilometrajului real drept un criteriu esențial în evaluarea unui vehicul.

În plus, pentru 50% dintre comercianți, raportul de istoric este utilizat pentru a exclude riscul ca mașina să fie furată, un aspect important într-o piață în care tranzacțiile cu vehicule importate sunt frecvente.

Studiul sugerează că dealerii auto români încep să adopte practici similare cu cele din piețele vest-europene, folosind datele ca instrument central în procesul de vânzare. Potrivit carVertical, cei mai evoluați jucători din piață nu se mai bazează exclusiv pe experiență personală, ci pe informații documentate, menite să reducă riscurile și să crească încrederea clienților.

Despre studiu: Sondajul a fost realizat de carVertical în perioada iunie–august 2025, în rândul a 86 de dealeri și parteneri din mai multe piețe-cheie ale Uniunii Europene, inclusiv România. Cercetarea oferă o perspectivă asupra modului în care dealerii percep riscurile și asupra practicilor utilizate pentru a-și îmbunătăți activitatea într-o piață tot mai competitivă.